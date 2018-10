8 | 9 milioni di italiani cercano incontri online | la Lombardia è la regione più attiva

Sanità - report : 11 milioni di italiani rinunciano o ritardano cure per le liste d’attesa : Sono più di 11 milioni gli italiani che addebitano a tempi di attesa troppo lunghi la loro rinuncia o il ritardo nell’effettuazione di una prestazione. E’ vero soprattutto nelle regioni del Centro Italia e per gli anziani sopra i 65 anni. E sono 6,2 milioni i cittadini che dichiarano di aver rinunciato a una prestazione per motivi economici, soprattutto nelle regioni insulari e per le fasce di reddito più basse. Questo il quadro che ...

Manovra - Oettinger : "Ue respingerà bilancio Italia"/ Salvini : "Noi rispondiamo a 60 milioni di italiani" : Manovra bocciata dall'Europa: Oettinger con Juncker, "Ue rigetterà bilancio Italia", ira Salvini. Ultime notizie, Conte al Consiglio Ue: pronta lettera Bruxelles contro Governo

FORMAZIONE E LAVORO/ 15 - 7 milioni di euro per "aggiornare" i manager italiani : Fondir ha appena messo a disposizione ben 15,7 milioni di euro, una cifra importante, per la FORMAZIONE dei dirigenti in alcuni settori. Ce ne parla FABRIZIO AMADORI

Mattarella ricorda i migranti italiani 'Dal nostro Paese ne sono partiti 26 milioni in cento anni' : 'L'emigrazione italiana ha spesso dimostrato di saper dare un'impronta determinante nei Paesi di approdo, in termini di idee, di energia, di creatività: dalla politica, all'economia, dalla cultura, ...

Influenza - quest'anno almeno 5 milioni di italiani a letto : le cose da sapere sul vaccino : Il vaccino antInfluenzale è indicato per tutti e raccomandato a molti. Dove vaccinarsi è un tema deciso autonomamente dalle...

Reddito cittadinanza a 5 milioni di italiani. Di Maio : 'Ai furbi sei anni di carcere' : Allo stesso modo 'non è aumentando la spesa pensionistica che si può far crescere l'economia del nostro Paese, - ha insistito - è esattamente il contrario'. Il Movimento difende però la sua creatura, ...

Grandi ascolti su Rai 1 per il programma di Paola Ferrari e Alberto Rimedio : per oltre 40 minuti dopo la partita - il Magazine Champions League è stato seguito da 2.5 milioni di italiani (15.95% share) : Enorme risultato, in termini di telespettatori e share, per il secondo mercoledì di Champions League trasmesso da Rai 1. La diretta dell’incontro Napoli-Liverpool ha conquistato 4.834.000 spettatori pari al 19.2% di share. Ma è ancora l’approfondimento post partita di Rai 1 a segnare un risultato eclatante: mercoledì 3 ottobre 2018, il rotocalco dopo-partita sul primo canale nazionale, ha intrattenuto 2.500.000 di telespettatori, ...

Influenza : quest'anno sarà di media intensità - ma rischio contagio per milioni di italiani : L’Influenza 2018 è in arrivo e già ora, complici i bruschi e repentini cali di temperatura al mattino e alla sera, è facile ammalarsi a causa dei virus paraInfluenzali tipici dell'autunno. Per quel che riguarda la consueta epidemia Influenzale, in tanti si chiedono cosa dobbiamo aspettarci quest’anno e cosa caratterizzerà la prossima stagione Influenzale: secondo gli esperti sarà di intensità media ma colpirà moltissimi italiani. Epidemia ...

14 milioni di Italiani scelgono la pizza ‘homemade’ : Per aiutarli a scoprire tutti i segreti della pizza fai da te arriva “elementi - i volti dell’impasti” : Roma – Lunedì 8 ottobre, durante la seconda tappa di “elementi, i volti dell’impasto”, il contest ideato da Molino Vigevano per eleggere il miglior pizzaiolo professionista d’Italia, Francesco Vitiello, maestro pizzaiolo tra i più giovani del panorama italiano della pizza d’eccellenza, sarà alla Città dell’Altra Economia di Roma per condividere con il pubblico i segreti per preparare una “pizza d’alta cucina”. Sono 14 milioni gli Italiani ...

Salute - apnee notturne : ne soffrono 6 milioni italiani - pochi conoscono i rischi : Al via la campagna di sensibilizzazione 2018-19 ‘apnee notturne, non dormirci sopra‘: ne soffrono 6 milioni di italiani e molti non sanno quali sono i rischi. Le apnee ostruttive nel sonno provocano una diminuzione dell’apporto di ossigeno al cervello con conseguenze che possono essere gravissime, dalle patologie vascolari alle aritmie cardiache, al diabete 2, alle ischemie e agli ictus: è per questo che l’Associazione ...

Bio - con oltre 400 milioni di euro di vendite l'ortofrutta si consolida il comparto più apprezzato dagli italiani : La filiera biologica italiana continua a crescere e a godere di ottima salute grazie alla crescita dei comportamenti eco-sostenibili dei consumatori; in questo ambito le tendenze di consumo premiano l'...

Disturbi psichiatrici : 12 milioni di prestazioni a 800mila italiani : Sono oltre 800mila gli italiani in cura ogni anno per Disturbi psichiatrici, per un totale di circa 12 milioni di prestazioni sanitarie erogate. Dei pazienti ospedalizzati, circa 109mila vengono reinseriti nella società. Tra i Disturbi più frequenti, la depressione (37,5 casi ogni 10mila abitanti, per una spesa di 338 milioni di euro per gli antidepressivi) e la schizofrenia e altre psicosi (31,5 casi ogni 10mila abitanti). La fascia d’età ...