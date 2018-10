7 piccole ma importanti abitudini che miglioreranno la vostra relazione

huffingtonpost

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Questo blog è aparso per la prima volta su Huffpost Us ed è stato tradotto da Milena Sanfilippo In amore, a volte, sono lecose quelle che contano di più. I grandi gesti romantici e i post sdolcinati su Instagram non devono essere per forza gli ingredienti di unaforte e felice. Anzi, sono lepiù semplici – come dormire abbastanza e salutarsi con un bacio, ad esempio – ad avere un effetto positivo più duraturo.Di seguito, i consulenti matrimoniali ci svelano le dritte da seguire per fare davvero la differenza nel rapporto.Assicurati di dormire beneNon possiamo dare il meglio quando siamo esausti. La carenza di sonno può farci sentire irritabili, nervosi e incapaci di concentrarci. Al contrario, riposare a sufficienza – quando possibile – può migliare l'umore e il benessere generale e, di ...