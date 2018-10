5G | gli operatori italiani pagano le frequenze molto più di quelli europei

http://feedproxy.goo

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Com’è andata a finire l’asta per le5G? Vodafone, Tim, iliad, Wind Tre si sono date battaglia per accaparrare le miglioripagandole tanto, più di qualunque altro operatore in Europa. Dura battaglia per le5G Le quattro compagnie mobile operanti in Italia si sono date battaglia in modo duro, con un’asta che ha visto rilancialti rispetto agli altri Paesi. Persino lo spettro 5G a media frequenza ha raggiunto il culmine con offerte al di sopra della media. L’asta ha visto il confronto tra gliper acquistare 1275 MHz di spettro nelle bande per il 5G attuando il 5G Action Plan europeo. Più precisamente: 1000 MHz nella banda a 26GHz 200 MHz nella banda a 3.7 GHz e 75 MHz in quella a 700 MHz. La banda a 3,7 GHz, con una quantità relativamente piccola di spettro offerto – 200 MHz – è stata quella con i ...