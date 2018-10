🤫 I think whispering can be noisier in some cases. Sort of a raspy smoker’s voice. ...

Al Mia l'inventore di 'Walter Presents' - così sfuggo all'algoritmo : Roma, 18 ott. (AdnKronos) - Non si vive di solo algoritmo. Parola del creatore di Walter Presents, il celebre servizio di streaming video con il meglio delle serie tv drama provenienti da tutto il mondo. Protagonista della seconda giornata del Mia, Mercato Internazionale dell’Audiovisivo, è Walter I

Borrelli al Mia : "In arrivo 5 mln per coproduzioni minoritarie" : Roma, 18 ott. (AdnKronos) - Il settore cinematografico italiano avrà a disposizione nelle prossime settimane un fondo per le coproduzioni minoritarie dall’importo iniziale di 5 milioni di euro. Lo ha annunciato oggi al Mia, il Mercato internazionale dell’Audiovisivo, Nicola Borrelli, direttore gener

Maltempo - violento nubifragio nel Catanese : allagamenti e danni a strade e auto : Un violento nubifragio si è abbattuto la notte scorsa sul Catanese trasformando diverse strade in ‘fiumi’ la cui ‘corrente’ ha danneggiato, spostandole, diverse auto. Soccorsi sono stati prestati da squadre dei vigili del fuoco inviate da Catania e da Palermo sul posto sono stati inviati anche i sommozzatori dei pompieri. I centri maggiormente colpiti sono Ramacca, Palagonia, Scordia e Agira (Enna) dove si sono registrati ...

Le purghe sono finite - ora X Factor è live : Prima le rose: le purghe sono finite, dal 25 ottobre cominciano i live, in caso aveste domandato asilo politico al Bangladesh, annullate tutto. Pane niente, passiamo alle spine. Noi si tifava Camilla Musso, ragazzina minorenne astigiana che non è mai stata a Roma (sarà di famiglia leghista vecch

Rai 2 : il Palio Straordinario di Siena in onda sabato 20 ottobre : Siamo abituati a vedere il Palio di Siena due volte all'anno, il 2 luglio e il 16 agosto. Quest'anno, però, la manifestazione con origini medioevali affascinerà spettatori e telespettatori anche sabato 20 ottobre. Sarà, in via del tutto eccezionale, un Palio Straordinario. Il motivo? Si celebrerà il centenario della fine della prima Guerra mondiale. E' la comunità senese a decidere quando, e se, correre un Palio Straordinario e avviene ...

Venere Callipigia Superstar : la regina dei musei dal Mann di Napoli alle Scuderie del Quirinale : La massima espressione della sensualità scolpita nel marmo, la Venere Callipigia, di solito ospitata al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, è la Superstar incontrastata della mostra su Ovidio alle Scuderie del Quirinale di Roma. Ecco i misteri e i segreti del successo della "Venere dalle belle natiche."Continua a leggere

Sfera Ebbasta - il ‘trapper’ beccato a Milano in compagnia di Taylor Mega : Sfera Ebbasta continua a far parlare di sé. Il rapper, autodefinitosi ‘re de del trap’, esce dai canali musicali per buttarsi a piedi pari nella cronaca rosa. Sembra infatti che il 25enne di Cinisello Balsamo sia innamorato. A lanciare lo scoop è stato il settimanale Diva e Donna che lo ha pizzicato in giro per Milano con una ragazza tutt’altro che sconosciuta: Taylor Mega, l’influencer 24enne data nelle settimane scorse vicina a Flavio ...

Coldiretti : più di un italiano su 3 si affida al food delivery : Nel 2018 più di un italiano su tre (37%) ha ordinato cibo dal telefono o dal pc tramite una piattaforma web con un aumento boom del 47% rispetto all’anno precedente, simbolo di un trend che è entrato prepotentemente negli stili alimentari quotidiani. E’ quanto emerge dal primo studio Coldiretti/Censis sul food delivery presentato al Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, organizzato dalla Coldiretti a Villa d’Este a ...

Sportitalia - Palinsesto Calcio 19 - 22 Ottobre (Primavera - Serie C - Argentina) : CAMPIONATO PRIMAVERA - Dopo la sosta torna il grande appuntamento con il Calcio della Primavera 1 Tim in diretta ed esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre in chiaro e 225 del bouquet satellitare Sky). Sei le partite della 5° giornata del girone d’andata su cui si accenderanno le telecamere della televisione che racconterà in diretta ed esclusiva tutte le gare della ...

Lo spread vola a 340 - massimi da marzo 2013. Borse deboli - Milano la peggiore : Effetti immediati sui mercati per i rilievi della Commissione Ue che ieri ha inviato una lettera al governo italiano per contestare una deviazione «senza precedenti» dei conti pubblici...

'La Sfida dei Longevi' - sabato 20 ottobre esperti del settore - studiosi e centenari - riuniti a convegno a Cardedu. : La convention di particolare rilevanza scientifica, sarà l'occasione per ricercatori, docenti e professionisti del settore di approfondire tematiche inerenti gli studi sulla Scienza della nutrizione ...

Roma - tentazione Berardi per gennaio : E' questa l'indiscrezione lanciata nell'edizione odierna da Il Corriere dello Sport : la Roma è pronta a dare nuovamente l'assalto all'esterno del Sassuolo . RITORNO DI FIAMMA - Già accostato ai ...

Otto anni di Daspo a 5 ultras Catania : ANSA, - MESSINA, 19 OTT - Il Daspo, per la durata di Otto anni, è stato disposto dal questore di Messina, Mario Finocchiaro, nei confronti di cinque ultras del Catania, dopo la partita del Massimino ...

