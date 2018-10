Milano - Clinica Santa Rita : 15 anni in appello a Brega Massone : Il primario: 'Mi dispiace per tutto quelle che è accaduto e chiedo scusa a tutte le persone che hanno sofferto, non era mia volontà' - 15 anni di carcere per Pier Paolo Brega Massone, l'ex chirurgo ...

Milano - ergastolo cancellato in appello a Brega Massone : pena ridotta a 15 anni : La Corte d'Assise d'appello ha riqualificato il reato, da omicidio volontario a preterintenzionale, per l'ex primario della clinica Santa Rita

Clinica S.Rita : 15 anni in appello all'ex primario Brega - cancellato l'ergastolo : Ergastolo cancellato, in appello, all'ex primario della Clinica Santa Rita di Milano Pierpaolo Brega Massone. La Corte d'Assise d'appello la ha condannato a 15 anni riqualificando il reato da omicidio volontario a omicidio preterintenzionale in relazione a 4 morti sospette in sala operatoria. Pena ridotta anche per suo vice, Fabio Presicci, condannato a 7 anni e 8 mesi contro i 24 anni e 4 mesi del primo grado.

Firenze - uccise il trans con quasi 100 coltellate : la corte d’appello riduce la pena a 28 anni. “Non era premeditato” : La corte di assise di appello di Firenze ha ridotto da 30 a 28 anni, la pena per Mirco Alessi, l’artigiano fiorentino 45enne che il 29 giugno 2016 uccise con 94 coltellate il transessuale Gilberto Manoel da Silva, 45 anni brasiliano, e la con altri 18 fendenti la dominicana Mariela Josefina Santos Cruz, 27 anni, in un appartamento di via Fiume, vicino alla stazione ferroviaria di Santa Maria Novella. Nella stessa vicenda riuscì a salvarsi ...

Appello Menarini : chiesti dal P.G. 9 anni di reclusione per entrambi i fratelli Aleotti : Processo Menarini. Terza udienza del Giudizio di Appello in corso al Tribunale di Firenze per la vicenda del "prezzo gonfiato dei farmaci" e dei reati finanziari conness i. Presenti in Aula i due ...

Esplosione a Milano - ridotta la pena in appello a Giuseppe Pellicanò per la strage di via Brioschi : 30 anni di carcere : È stata ridotta in appello la pena per Giuseppe Pellicanò, il pubblicitario accusato di strage e devastazione per aver causato l’Esplosione del suo appartamento in un palazzo di via Brioschi, a Milano, nel giugno 2016. La Corte d’Assise d’appello di Milano lo ha condannato a 30 anni di carcere, ritoccando l’ergastolo inflitto in primo grado. Nell’Esplosione morirono la sua ex compagna Micaela Masella e una coppia di ...

Enzo Iacchetti lancia un’appello cerco una donna tra i 37 e i 42 anni : Enzo Iacchetti a “Un Giorno da Pecora”, Rai Radio1, la trasmissione condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, dichiara “Sono single da quasi due anni. Di quale età vorrebbe la sua nuova compagna? “Direi dai 37 ai 42 anni. Se volessimo fare un’ appello per trovarne un’altra…”. Enzo Iacchetti è di nuovo alla guida di Striscia La Notizia, ha anche parlato della querelle tra il programma satirico e Vittorio Feltri, a ...

Decapitò lo zio a Lumarzo - in appello condanna di 30 anni per Borgarelli : Il giudice ha escluso la premeditazione ma ha accolto i futili motivi. Questa mattina aveva letto una lettera di scuse ai familiari della vittima

Vittorio Cecchi Gori - condannato a 5 anni in appello per il crac Safin : Il produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori è stato condannato a cinque anni e mezzo per il crac da 24 milioni di euro della Safin Cinematografica. La sentenza è stata emessa dalla II corte d’appello di Roma, presieduta da Barbara Callari; in primo grado il produttore era stato condannato a 6 anni. La riduzione della condanna a Cecchi Gori è motivata con la dichiarazione di prescrizione di uno dei reati contestati. Nell’ambito dello ...

Omicidio come nel romanzo - condannato Daniele Ughetto Piampaschet/ Nuovo Appello - 25 anni per il filosofo : Omicidio come nel romanzo: Daniele Ughetto Piampaschet condannato a 25 anni nel Nuovo Processo di Appello dopo l'annullamento della Cassazione. Ecco cosa è successo(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 16:39:00 GMT)

Omicidio Isabella Noventa - la corte d’appello conferma 30 anni a Debora e Freddy Sorgato : Il giudice d'appello ha confermato le condanne di primo grado a 30 anni per i fratelli Debora e Freddy Sorgato e i 16 anni e 8 mesi per Manuela Cacco. I tre avrebbero agito in concorso nell'Omicidio di Isabella Noventa, la segretaria padovana uccisa il 15 gennaio 2016 e il cui corpo non è mai stato trovato. Colta da malore prima della sentenza la mamma di Isabella: ""Sono in ospedale ma non gliela darò vinta" ha detto la signora Noventa.Continua ...

Bruciò viva la moglie : Nicola Amadu - confermata condanna a 30 anni/ Sassari - Appello : riconosciute aggravanti : Bruciò viva la moglie: confermati anche in Appello 30 anni di carcere a Nicola Amadu per l'omicidio della 66enne Anna Doppiu: non accettava la fine del matrimonio.(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 20:39:00 GMT)

Macerata - Luca Traini condannato a 12 anni/ Sentenza - pm "Soddisfatti" : difesa valuta ricorso in Appello : Sparatoria Macerata, Sentenza Luca Traini condannato a 12 anni: "scusate ho sbagliato, volevo giustizia per Pamela Mastropietro". Ultime notizie, "aggravante odio razziale"(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 19:48:00 GMT)