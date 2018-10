wired

: 10 sculture di cioccolato assurde - micheleiurillo : 10 sculture di cioccolato assurde - walterwhiteITA : 10 sculture di cioccolato assurde -

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Yoda La Regina Elisabetta Scotty di Star Trek Baby Groot Benedict CumberbatchITNautilus Elton John Wonder Woman Il trenino Thomas Ottobre è il mese dele lo testimoniano le decine di manifestazioni in giro per lo Stivale con cui si celebra questo alimento derivato dai semi dell’albero di cacao. L’Eurochocolat di Perugia, tra le più importanti fiere al mondo del settore, in partenza il 19 ottobre, è arrivato ormai alla 25esima edizione. Quello delè un mondo che, come tutto ciò che attiene all’ambito food, si destreggia tra culto della tradizione e tensione verso la novità. Se ne parla in questi giorni dopo la notizia della certificazione Igp per ildi Modica, ottenuta grazie al riconoscimento dell’Unione Europea, e la moda dilagante di Ruby, il cacao rosa protagonista di Instagram e blog di cucina che, come direbbe Andy Warhol, ...