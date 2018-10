10 consigli per fare bella figura nel tuo nuovo lavoro

Mafia - i verbali del pentito Cimarosa al processo Giambalvo. Ex consigliere che “rischiava galera” per Messina Denaro : La morte del collaboratore di giustizia Lorenzo Cimarosa, cugino del latitante Matteo Messina Denaro, “non era in alcun modo prevedibile” e i suoi verbali sono utilizzabili. È questa la valutazione dei giudici del Tribunale di Trapani, completamente opposta rispetto a quella dei colleghi della corte d’Appello di Palermo che li avevano dichiarati inutilizzabili. È anche in base a questa decisione che era stato assolto dall’accusa di ...

consigli da Gadda per un podcast : «La sopportabilità massima del parlato-unito, in Italia, è di quindici minuti. La voce unica e fusa erogata dal graticcio del radioapparecchio, in quanto non soccorsa dalla presenza fisica, dalla gestizione o dall’atteggiamento di chi parla, annoia l’ascoltatore italiano dopo quindici The post Consigli da Gadda per un podcast appeared first on Il Post.

Pensioni - dalle 4 finestre per Quota 100 agli assegni d’oro fino alle regole per i consiglieri regionali : ecco cosa cambia : Quattro finestre temporali per la Quota 100, contributo di solidarietà sulle Pensioni d’oro, rinnovo di Opzione Donna e l’introduzione del calcolo contributivo per i vitalizi dei consiglieri regionali: queste le novità principali per quanto riguarda le Pensioni. Per conoscere i dettagli delle misure varate dal governo bisognerà però attendere i testi definitivi della legge di bilancio e del decreto fiscale. Intanto, nelle ultime ...

Veneto : M5S - 50mila euro per scuole con taglio stipendi consiglieri regionali (2) : (AdnKronos) - Facciamo Scuola è stato presentato oggi in Consiglio Regionale, nel corso di una conferenza stampa con la consigliera Erika Baldin, referente del progetto, e del consigliere Simone Scarabel. Oltre a loro hanno partecipato all’iniziativa con il taglio dei loro stipendi il capogruppo Man

Veneto : M5S - 50mila euro per scuole con taglio stipendi consiglieri regionali : Venezia, 17 ott. (AdnKronos) - 50 mila euro per le scuole del Veneto: è questo l’obiettivo di Facciamo Scuola, il progetto nazionale del Movimento 5 Stelle che ha portato oltre un milione di euro nelle scuole di tutta Italia. Il progetto è stato lanciato solo pochi mesi fa e ha ottenuto un grande ri

Lega Serie A - arriva la decisione della Corte D’Appello : Lotito eleggibile per il consiglio Federale : E’ stato accertato come persistano i requisiti per l’eleggibilità del presidente della Lazio al Consiglio Federale della Lega di Serie A La Corte Federale D’Appello a Sezioni Unite, su istanza del Procuratore Federale, accerta e dichiara, per tutte le argomentazioni esposte in motivazione, che sussistono i requisiti di eleggibilità di Claudio Lotito quale Consigliere Federale per la Lega Nazionale Professionisti Serie A. ...

La nuova operazione-vitalizi del M5s : tagliare quelli dei consiglieri regionali : #byebyevitalizi, festeggia con un hashtag il Movimento 5 Stelle il taglio ai vitalizi al Senato, una “promessa mantenuta” dice il vicepremier Di Maio, “una misura di equità sociale” commenta il premier Conte con un tweet, che continua scrivendo “un segno di attenzione che la “buona” politica deve offrire per poter parlare con credibilità ai cittadini!”. #byebyevitalizi! Detto, ...

consiglieri comunali opposizione chiedono cittadinanza onoraria per Mimmo Lucano : I Consiglieri comunali di opposizione chiedono formalmente la cittadinanza onoraria di Catanzaro per Mimmo Lucano, sindaco di Riace. Lo fanno presentanto richiesta alle autorità competenti. Su ...

Sampdoria - Tonelli : “Vi svelo i miei consigli per il fantacalcio. Quando prendo un giallo…” : Mai banale Lorenzo Tonelli, il difensore è stato protagonista di una simpatica intervista ai microfoni di Fantagazzetta. Poco utilizzato da Sarri nella scorsa stagione a Napoli, ora Tonelli sta vivendo una rinascita dal punto di vista calcistico: titolare indiscusso con la Samp (con il quale ha segnato anche il gol vittoria nella trasferta di Bergamo, […] L'articolo Sampdoria, Tonelli: “Vi svelo i miei consigli per il fantacalcio. ...

Il 25 ottobre è il World Pasta Day : ecco consigli e ricette semplici per omaggiare la tradizione : La Pasta è il piatto iconico della cucina italiana, che l’ha resa famosa in tutto il mondo: è amata da tutti, grandi e piccini, perché in tutte le sue forme subito rimanda alla tradizione, alla cucina della mamma, al pranzo della domenica in famiglia. La Pasta è un prodotto comune a tutte le tradizioni regionali italiane. Da nord a sud, dai pizzoccheri alle trofie, dai pici alle orecchiette, dalle lasagne ai malloreddus, dalle tagliatelle ai ...

8 consigli per organizzare al meglio (e senza stress) la tua vita : Sincronizzatevi sul vostro ritmoSiate consapevoli Lavorate sui contorniEsercizio fisico appena svegliLa psicologa? meglio al mattinoOrganizzate le pausePause: totali e verdiSfruttate l’effetto Zeigarnik“WHEN. I segreti della scienza per scegliere il momento giusto”«Il tempo non è la cosa più importante. È l’unica cosa», Miles Davis. E come dargli torto? Tutto ruota attorno al tempo e a come decidiamo di impiegarlo per non perderlo. Non è mai ...

Pneumatici invernali - 5 consigli per non sbagliare : Quale è il primo dispositivo di sicurezza dell’auto a cui viene affidato tutto il resto? Non è l’ABS e nemmeno il controllo della stabilità, ma gli Pneumatici, perché proprio da a quei quattro piccoli quadratini di gomma che toccano l’asfalto dipende quasi tutto. Anche l’auto più avanzata e tecnologica diventa pericolosa se poggia su gomme in cattive condizioni o su Pneumatici non adatti alle condizioni che si stanno ...

"Noi M5S abbiamo perso sulla Tap - chiedo scusa". La resa del consigliere regionale Antonio Trevisi : La resa e le scuse. I consiglieri pugliesi del Movimento 5 Stelle sono tornati in Regione con queste parole stampate in volto: "Non ce l'abbiamo fatta a fermare la Tap". Antonio Trevisi, che dello stop al gasdotto Trans Adriatic ha fatto la sua principale battaglia, in lotta anche con il vicepremier Matteo Salvini, non nasconde l'amarezza poche ore dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte: "Siamo stati ottimisti, un po' ...