Xiaomi Black Shark 2 | presentazione fissata per il 23 ottobre

Xiaomi Black Shark 2 si mostra in un primo video dal vivo con led Rgb : Xiaomi Black Shark 2 si mostra dal vivo in un video dove vengono evidenziati gli effetti Rgb della nuova scocca dello smartphone dedicato ai gamers.Sembra che tra non molto, forse già entro la fine dell’anno o nelle prime settimane del 2019, sarà annunciato il successore dell’attuale smartphone dedicato ai gamers Xiaomi Black Shark.Xiaomi Black Shark 2 si mostra in un primo video dal vivo: ha effetti Led Rgb sulla scoccaIl Black ...

Xiaomi Black Shark 2 pescato in un video hands-on pieno di luci RGB : Prima comparsa per il nuovo Xiaomi Black Shark 2, lo smarpthone da gaming che dovrebbe uscire in risposta al Razer Phone 2. Un video hands-on ne mostra alcuni tratti un po' tamarri quali le luci RGB a LED presenti sulla scocca posteriore e sulle cornici laterali, mentre si comincia a parlare di un eventuale lancio globale. L'articolo Xiaomi Black Shark 2 pescato in un video hands-on pieno di luci RGB proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Black Shark 2 certificato da TENAA con un nuovo design ma conservando il suo hardware : Xiaomi Black Shark 2 sembrerebbe esser stato da poco certificato da TENAA proponendo un nuovo design, ma poche novità. L'articolo Xiaomi Black Shark 2 certificato da TENAA con un nuovo design ma conservando il suo hardware proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Black Plus NFC : Mi Band 3 Con NFC E Schermo Migliore : Xiaomi presenta la nuova versione della Mi Band 3: si chiama Black Plus NFC, ha chip NFC e Schermo Migliore. Xiaomi Black Plus NFC: ecco il prezzo, le caratteristiche, la scheda tecnica Xiaomi Black Plus NFC Incredibile ma vero, poco fa Xiaomi ha presentato una nuova versione del suo braccialetto smart e intelligente Mi Band 3. Il […]