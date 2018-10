Xenoblade Chronicles X potrebbe non arrivare su Switch per questioni economiche

Gli sviluppatori di Xenoblade Chronicles stanno assumendo : un nuovo RPG all'orizzonte : Il primo reparto di sviluppo di Monolith Soft, ovvero proprio quello che ha sviluppato Xenoblade Chronicles, Xenoblade Chronicles X e Xenoblade Chronicles 2, sta assumendo nuovo personale per la realizzazione di un nuovo RPG, riporta Gematsu.Lo studio di sviluppo è attualmente alla ricerca di graphics programmers, character control programmers, e AI programmers, ma anche planners (level designers), technical artists (modeling TA, animation TA, e ...

Le vendite di Xenoblade Chronicles 2 hanno superato le previsioni in occidente : Xenoblade Chronicles 2 è senza dubbio il titolo Monolith più venduto di sempre, ed è anche grazie alle vendite in occidente che ha potuto raggiungere questo traguardo, gli stessi sviluppatori sono infatti rimasti stupiti una volta visionati i dati di vendita.Come riporta Gamingbolt, l'Executive Director Tetsuya Takahashi di Monolith ha affermato che il gioco ha decisamente superato le aspettative di vendita sul suolo occidentale:"Dal punto di ...

Xenoblade Chronicles 2 : Torna The Golden Country - recensione : Non capita spesso che un DLC sia giocabile come titolo a parte. Ancora meno spesso lo si vede nei negozi in versione "pacchettizzata". Su PC il fenomeno è più frequente, specie con i giochi strategici o i MMORPG, ma su console esperimenti di questo tipo si contano sulle dita di una mano. I primi a venirci in mente sono i contenuti aggiuntivi di The Witcher 3 e ora ad essi si aggiunge Torna The Golden Country, un'avventura ambientata nel ...

Per ora Xenoblade Chronicles 3 non rientra nei piani di Monolith Soft : Xenoblade Chronicles 2 è stato un fantastico JRPG che ha completato meravigliosamente bene l'anno di lancio di Switch, ed è diventato anche il gioco di maggior successo mai realizzato dagli sviluppatori di Monolith Soft. Con il grande successo e l'accoglienza che il gioco ha ricevuto, sarebbe lecito pensare che Monolith abbia in programma un nuovo episodio.Come riporta Gamingbolt, a quanto pare non è così. Parlando con Nintendo Life, Tetsuya ...

Apre il sito ufficiale di Xenoblade Chronicles 2 : Torna - The Golden Country : Xenoblade Chronicles 2: Torna - Il Golden Country è a meno di una settimana dall'uscita, e durante l'atteso Nintendo Apre il sito ufficiale, riporta Nintendoeverything.Come possiamo vedere, a questo indirizzo è stato aperto il sito del gioco il quale ci fornirà tutte le informazioni su Xenoblade Chronicles 2: Torna - The Golden Country con dettagli sulle aree che esploreremo, sui personaggi che incontreremo e molto altro ancora.Torna - The ...

Xenoblade Chronicles 2 : Torna ~ The Golden Country si presenta con un interessante story trailer : Xenoblade Chronicles 2: Torna ~ The Golden Country è la prossima espansione standalone, e come riporta Gamingbolt la sua storia si pone come prequel rispetto al gioco principale.Ebbene Xenoblade Chronicles 2 Xenoblade Chronicles 2: Torna ~ The Golden Country si presenta con un interessante story trailer, nel quale possiamo avere un'assaggio della storia ambientata 500 anni prima agli eventi narrati nel titolo principale. Nella nuova espansione ...