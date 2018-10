Xbox One | supporto Mouse e Tastiera sul canale insider

Left for Dead 1 e 2 - Portal e The Orange Box disponibili da oggi su Xbox One : In questi ultimi mesi il programma di retrocompatibilità di Microsoft non ha fatto molto parlare di se, nella giornata di oggi però Microsoft ha annunciato che Left for Dead, Left for Dead 2, Portal, e The Orange Box sono disponibili su Xbox One. Come riporta Gamingbolt, i titoli riportati sopra sfrutteranno appieno la potenza di Xbox One X, ci teniamo a precisare che The Orange Box conterrà Team Fortress 2, Half Life 2, Half Life 2: Episode 1, ...

Gli sviluppatori di Boundless su PS5 e Xbox Scarlett : "ci aspettiamo un'evoluzione dell'architettura piuttosto che una rivoluzione" : Fino a qualche anno fa, le aspettative generali per una nuova generazione di console erano piuttosto elevate. Le console next gen di solito portavano tecnologie e architetture radicalmente diverse rispetto a qualsiasi altra cosa fosse venuta prima. Negli ultimi anni, tuttavia, con PS4 e Xbox One in particolare, questa tendenza è cambiata e ora stiamo assistendo a console che stanno ripetendo e evolvendo tecnologie del passato piuttosto che ...

Trailer di lancio per Red Dead Redemption 2 : orario preload - dimensioni PS4 e Xbox One : Sono state svelate le dimensioni di Red Dead Redemption 2 per la versione PS4 direttamente dal PlayStation Store. Qui infatti è stata aggiornata la pagina del gioco rivelando così che il gioco di Rockstar Games su PS4 peserà ben 89,2 GB. Le dimensioni su PS4 del gioco quindi sono simili a quelle della versione Xbox One che si fermano a 88,56 GB. Le novità non sono ancora finite. Rockstar Games infatti ha annunciato che verrà pubblicato oggi, ...

È ufficiale : svelato il peso di Red Dead Redemption 2 su PS4 e confermate le dimensioni della versione Xbox One : Se già la scorsa settimana avevamo potuto apprendere delle dimensioni di Red Dead Redemption 2 su Xbox One, ignoravamo quelle della versione PS4, che sono state da poco svelate dallo stesso PlayStation Store.Come riferisce VG24/7, la pagina del gioco sullo store virtuale PlayStation si è aggiornata, svelando che Red Dead Redemption 2 su PS4 peserà la bellezza di 89,2 GB. Questa informazione è attualmente presente solo nello store della console, ...

Durissimo ban in PUBG : sistema anti-cheat colpisce hardware PC e Xbox One : PUBG ha ricevuto un importante aggiornamento (il 22) che ha portato con sé una nuova tecnologia anti-cheat. Cosa cambia? Parecchio: sembra che gli sviluppatori di PUBG banneranno direttamente il PC del giocatore e non solo l’account. Secondo un report basato sulle dichiarazioni sul forum coreano ufficiale, i giocatori possono aspettarsi da novembre dei ban anche su base hardware, oltre a quelli permanenti degli account coinvolti in pratiche ...

I 3 episodi di Crysis sono ora retrocompatibili con Xbox One : Le aggiunte di questa settimana al catalogo dei giochi retrocompatibili per Xbox One sono state rivelate e includono l'intera saga di Crysis.Sì, tutti e tre i giochi Crysis sono ora entrati nella lista dei giochi Xbox 360 disponibili su Xbox One. Se non avete familiarità con Crysis, si tratta di una serie di titoli FPS sviluppati da Crytek e pubblicati da EA. Come riporta Dualshockers, originariamente pubblicato nel 2007 solo su PC, il primo ...

Xbox One : Disponibile il supporto mouse e tastiera per gli Insider : Insider, a partire da oggi è ufficialmente Disponibile su Xbox One, Xbox One S e Xbox One X, il supporto per mouse e tastiera. L’aggiornamento è stato rilasciato per coloro che fanno parte del Ring Preview Alpha, mentre tutti gli altri potranno usufruirne da Novembre. Microsoft rilascia il supporto per mouse e tastiera su Xbox One L’aggiornamento naturalmente non introduce solo il supporto per le periferiche ...

Il prossimo aggiornamento di Xbox One introdurrà il supporto a mouse e tastiera : L'anteprima del prossimo aggiornamento di sistema di Xbox One include il supporto a mouse e tastiera a discrezione del singolo gioco, riporta Dualshockers.Questo significa che sarà discrezione dello sviluppatore se permettere o meno di giocare il proprio gioco con mouse e tastiera. L'aggiornamento in questione è atteso a novembre e renderà possibile giocare con mouse e tastiera se il gioco lo permetterà. Warframe sarà il primo gioco che ...

Fallout 76 : il Microsoft Store svela le dimensioni della versione Xbox One : Come era accaduto per Red Dead Redemption 2, la pagina del Microsoft Store dedicata a Fallout 76 si è aggiornata svelando le dimensioni di questa versione del gioco, che si attesta sui 45,28 GB. Lo riporta Gaming Bolt.Il nuovo titolo sviluppato da Bethesda è un RPG open world quindi era lecito aspettarsi che le dimensioni del gioco sarebbero state considerevoli. In ogni caso, 45 GB non sono neanche tantissimi per un videogioco di questa ...

Fallout 76 : la versione Xbox One X avrebbe subito un downgrade grafico se confrontata con Fallout 4 : Ormai manca un mese all'uscita di Fallout 76 e molti fan del franchise sono desiderosi di averlo tra le mani. Dopo lo stress test che è stato condotto da poco per i giocatori Xbox One, è probabile che l'attesa sia ancora più incontrollabile, ma sembra che Bethesda abbia ancora bisogno di perfezionare il suo gioco.Infatti, come riporta Gamerant, sembra che Fallout 76 abbia subito un downgrade grafico rispetto al predecessore Fallout 4 su Xbox One ...

Red Dead Redemption 2 : svelato il peso della versione Xbox One : Stando a quanto riportato da Videogamer, Red Dead Redemption 2 peserà circa 88,57 GB su Xbox One, la conferma arriva direttamente dal Microsoft Store.Solo poche settimane fa è stato rivelato che gli utenti PlayStation 4 dovranno liberare ben 105 GB per ospitare l'attesissimo gioco ambientato nel selvaggio West. Lo store di Microsoft non specifica se il numero riguarda le dimensioni del download o le dimensioni dell'installazione.Read more…

Fallout 76 graficamente peggiore di Fallout 4 su Xbox One X? L’analisi tecnica : A un mese di distanza dal lancio di Fallout 76 è già arrivata una sorta di "accusa" di downgrade rispetto a Fallout 4. Di recente infatti è stata rilasciata una beta per la versione Xbox One. A realizzare lo strano confronto non è stato il primo che passa, ma gli specialisti di Digital Foundry. Il video della classica analisi tecnica può essere visionato in basso: hanno reso noto che Fallout 76, a differenza di Fallout 4, non è in grado di ...

Call of Duty : Black Ops 4 disponibile al download per Xbox One : Activision ha reso disponibile quest’oggi sul Microsoft Store il nuovo Call of Duty: Black Ops 4 che ritorna in chiave futuristico-contemporaneo per Xbox One, Xbox One S e Xbox One X. Descrizione Black Ops è tornato! Sviluppato da Treyarch, Call of Duty®: Black Ops 4 proietta la vendutissima serie di Call of Duty verso nuove vette d’eccellenza. Il titolo è fatto su misura per i milioni di appassionati di Call of Duty: Black Ops che ...