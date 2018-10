X FACTOR 2018 | HOME VISIT Diretta e concorrenti live show | Fedez sceglie Matteo | Renza e

X FACTOR 2018 - Home Visit/ Diretta e concorrenti live show : ultima puntata con Asia Argento : Home Visit X Factor 2018: i 12 concorrenti dei live show delle categorie Over, Under Donna, Under Uomini e Gruppi saranno svelati stasera. Il talet entra nel vivo.(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 21:15:00 GMT)

Leo Gassmann/ Video - le ragazze sono tutte pazze di lui : la conferma sui social (X FACTOR 2018) : Leo Gassmann, figlio di Alessandro e nipote di Vittorio, si è fatto notare a X Factor 2018. Il ragazzo è arrivato agli Home Visit degli Under Uomini: conquisterà un posto per i Live?(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 21:01:00 GMT)

Manuel Agnelli - Under donne/ "La decisione sarà difficile" - chi andrà ai Live Show di X FACTOR 2018? : Manuel Agnelli, X Factor 12: categoria Under Donna, chi saranno i tre concorrenti che prendetanno parte ai Live Show? Le scelte degli Home Vist. Per i pronostici è la categoria più forte(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 19:48:00 GMT)

MARA MAIONCHI/ Under Uomini - riuscirà a vincere ancora con i "fantastici 3"? (X FACTOR 2018) : MARA MAIONCHI, Home Visit di X Factor 12: Under Uomini è tempo di scelte in vista dei Live. Anastasio è il suo pupillo, ma il pubblico è molto curioso di vedere la crescita di Leo Gassmann.(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 19:30:00 GMT)

LEO GASSMANN/ Video - la sfida è non seguire le orme del padre! (X FACTOR 2018) : Leo GASSMANN, figlio di Alessandro e nipote di Vittorio, si è fatto notare a X Factor 2018. Il ragazzo è arrivato agli Home Visit degli Under Uomini: conquisterà un posto per i Live?(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 19:07:00 GMT)

TAKAGI E KETRA/ Video - il duo di Amore e Capoeira vola in Toscana con Fedez (X FACTOR 2018) : TAKAGI e KETRA a X Factor 2018 in qualità di ospiti degli Home Visit, la terza fase di selezioni del talent musicale di Sky Uno: saranno con Fedez in Toscana per la categoria Over(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 18:43:00 GMT)

X FACTOR 2018 - Anticipazioni Home Visit - ospiti : Alioscia Bisceglia - Ghemon - Achille Lauro e Takagi e Ketra : Gli Home Visit, in onda questa sera su Sky Uno, canale 108,, che seguiremo su Leggo.it , concludono la fase di selezione di X Factor 2018. Fedez, Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Asia Argento ...

GHEMON/ Video - il fantasma della depressione : “Una malattia che non si può dimostrare” (X FACTOR 2018) : GHEMON è uno degli ospiti della puntata degli Home Visit di X Factor 2018. Il rapper sarà con Manuel Agnelli in Belgio per aiutarlo nella scelta dei concorrenti Under Donne(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 17:32:00 GMT)

X FACTOR 2018 Anticipazioni : la prima puntata degli Home Visit : Questa sera i giudici del talent show inizieranno le selezioni della nuova fase del programma, affiancati da ospiti d'eccezione!

Pierfrancesco Criscitiello - chi è?/ Video - deve crescere per convincere Mara Maionchi (X FACTOR 2018) : Pierfrancesco Criscitiello a X Factor 12: il giovane deve cercare di convincere Mara Maionchi di una sua possibile crescita per superare gli Home Visit e volare alla prima serata dei Live.(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 12:46:00 GMT)