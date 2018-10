X FACTOR 2018 | HOME VISIT Diretta | chi accederà ai Live? Location e ospiti di Fedez e

X FACTOR 2018 - Anticipazioni Home Visit - ospiti : Alioscia Bisceglia - Ghemon - Achille Lauro e Takagi e Ketra : Gli Home Visit, in onda questa sera su Sky Uno, canale 108,, che seguiremo su Leggo.it , concludono la fase di selezione di X Factor 2018. Fedez, Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Asia Argento ...

GHEMON/ Video - il fantasma della depressione : “Una malattia che non si può dimostrare” (X FACTOR 2018) : GHEMON è uno degli ospiti della puntata degli Home Visit di X Factor 2018. Il rapper sarà con Manuel Agnelli in Belgio per aiutarlo nella scelta dei concorrenti Under Donne(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 17:32:00 GMT)

X FACTOR 2018 Anticipazioni : stasera la prima puntata degli Home Visit : Questa sera i giudici del talent show inizieranno le selezioni della nuova fase del programma, affiancati da ospiti d'eccezione!

X FACTOR 2018 Anticipazioni : la prima puntata degli Home Visit : Questa sera i giudici del talent show inizieranno le selezioni della nuova fase del programma, affiancati da ospiti d'eccezione!

X FACTOR 2018 - HOME VISIT/ Diretta - chi accederà ai Live? 4 location e 4 ospiti in scena stasera : HOME VISIT X FACTOR 2018: i 12 concorrenti dei Live Show delle categorie Over, Under Donna, Under Uomini e Gruppi saranno svelati stasera. Il talet entra nel vivo.(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 12:50:00 GMT)

Pierfrancesco Criscitiello - chi è?/ Video - deve crescere per convincere Mara Maionchi (X FACTOR 2018) : Pierfrancesco Criscitiello a X Factor 12: il giovane deve cercare di convincere Mara Maionchi di una sua possibile crescita per superare gli Home Visit e volare alla prima serata dei Live.(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 12:46:00 GMT)

X FACTOR 2018 : l’ultima volta di Asia Argento è in Norvegia con Alioscia Bisceglia dei Casino Royale : Asia Argento - X Factor 2018 E’ tempo di Home Visit a X Factor 2018, ultimo step prima del live show. Fedez, Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Asia Argento concludono la fase di selezione con la scelta definitiva dei 12 concorrenti di questa edizione. Per l’attrice sarà anche l’ultima volta alle prese con il talent di SkyUno: da giovedì prossimo, come è noto, al suo posto siederà Lodo Guenzi. X Factor 2018: Home Visit con ...

Seveso Casino Palace - chi sono?/ Video - la band agli Home Visit di X FACTOR 2018 alla caccia di una sedia : Seveso Casino Palace a X Factor 2018: la band milanese dopo aver convinto i giudici ai BootCamp ora si gioca la possibilità di accedere alla fase finale dei Live(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 11:04:00 GMT)

Leo Gassmann/ Video - il suo cognome lo penalizzerà? (X FACTOR 2018) : Leo Gassmann, figlio di Alessandro e nipote di Vittorio, si è fatto notare a X Factor 2018. Il ragazzo è arrivato agli Home Visit degli Under Uomini: conquisterà un posto per i Live?(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 11:00:00 GMT)

Leonardo Parmeggiani/ Video - volerà sulla luna con Mara Maionchi? (X FACTOR 2018) : Leonardo Parmeggiani è uno dei cinque Under Uomini che Mara Maionchi porterà agli Home Visiti per scegliere il terzetto da presentare ai Live. Il ragazzo supererà la prova?(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 10:40:00 GMT)

Emanuele Bertelli - chi è?/ Video - tra i favoriti per l'accesso ai Live di X FACTOR 2018 : Emanuele Bertelli a X Factor 12 è uno dei concorrenti della categoria Under Uomini di Mara Maionchi: per tutti è la voce più forte di questa edizione(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 10:30:00 GMT)

Martina Attili - chi è?/ Video - sarà la prossima stella dei Live Show di X FACTOR 2018? : Martina Attili a X Factor 12 conquista pubblico e giurati con l'inedito "Cherofobia", parola che deriva dal greco e vuol dire “paura di essere felice” (Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 10:07:00 GMT)

Moka Stone - chi sono?/ Video - saranno scelti da Asia per i Live Show? (X FACTOR 2018) : I Moka Stone sono uno dei gruppi protagonisti degli Home Visit di X Factor 2018: riuscirà la band capitanata da Gabriele Capri a conquistare l'accesso ai Live?(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 09:29:00 GMT)

Manuel Agnelli - Under donne/ La scelta dei concorrenti per i Live Show di X FACTOR 2018 : Manuel Agnelli, X Factor 12: categoria Under Donna, chi saranno i tre concorrenti che prendetanno parte ai Live Show? Le scelte degli Home Vist. Per i pronostici è la categoria più forte(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 08:08:00 GMT)