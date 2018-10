Wynn Resorts | quotazioni in picchiata a New York

New York : andamento rialzista per Wynn Resorts : Seduta vivace oggi per la società che gestisce una importante catena di Casino , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,97%. Comparando l'andamento del titolo con il World ...

New York : Wynn Resorts in forte calo : Aggressivo ribasso per la società che gestisce una importante catena di Casino , che passa di mano in perdita del 3,00%. L'andamento di Wynn Resorts nella settimana, rispetto al World Luxury Index , ...

New York : in forte denaro Wynn Resorts : Ottima performance per la società che gestisce una importante catena di Casino , che scambia in rialzo del 2,00%. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, si ...

Wynn Resorts scivola in fondo al mercato di New York : In forte ribasso la società che gestisce una importante catena di Casino , che mostra un disastroso -3,16%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al World Luxury Index mostra un cedimento rispetto ...