WTA Lussemburgo – Goerges soffre contro Vekic | il successo arriva solo al terzo set

Tennis – WTA Lussemburgo : Garbine Muguruza avanza al secondo turno - stesa in due set la svizzera Voegele : Tutto semplice per la numero due del seeding, l’avversaria svizzera si arrende dopo un’ora e un quarto di gioco Comincia come meglio non potrebbe il torneo Wta di Lussemburgo per Garbine Muguruza, la spagnola infatti stende senza patemi la svizzere Voegele in due semplici set. La numero due del seeding si impone con il punteggio di 6-4, 6-4 accedendo così al secondo turno del tabellone dove affronterà la vincente del match tra ...