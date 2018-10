Wanderlust | una coppia aperta protagonista della nuova serie di Netflix

wired

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Provare a realizzare unatv incentrata sul sesso senza farla diventare uno scadente soft-porn non è facile, soprattutto quando i protagonisti non sono dei sex symbol, ma quelli che potrebbero essere i nostri vicini di casa., labritannica coprodotta da BBC ee disponibile sulla piattaforma di streaming dal 19 ottobre, ruota attorno allaformata da Joy (una Toni Colette in stato di grazia) e Alan (Steven Mackintosh). Lei terapista, lui insegnante di inglese, sposati da oltre 20 anni, hanno 3 figli: insomma, la classica, normale e banale famiglia. Proprio come accade in molte coppie di lunga data, la passione sotto le lenzuola sembra ormai completamente spenta: in seguito ad un incidente in bicicletta che le ha causato la rottura del bacino, Joy cerca di evitare i rapporti sessuali con il marito, non perché non ne sia più innamorata, ma perché, ...