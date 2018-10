Wanda Nara rischia 4 mesi di carcere | Striscia la Notizia gli consegna il Tapiro d’Oro

Striscia la Notizia - agguato a Wanda Nara : rischia la galera? Il blitz di Valerio Staffelli : Stasera a Striscia la Notizia , Canale 5, ore 20.35, Tapiro d'oro a Wanda Nara : la moglie di Mauro Icardi rischia 4 mesi di carcere per aver condiviso sui social alcuni dati personali , tra cui il ...

Processo Wanda Nara - chiesti 4 mesi di carcere per la moglie di Icardi : La showgirl argentina è accusata di trattamento illecito di dati privati per aver pubblicato sui social il numero di...

Wanda Nara ‘aspetta’ Icardi in lingerie : la sexy mise della Wags prima di andare a dormire [VIDEO] : Wanda Nara posta sui social un video sexy che la riprende prima di andare a dormire: baby-doll hot per la moglie di Icardi A Wanda Nara piace stuzzicare le fantasie dei suoi follower ed anche quelle di Mauro Icardi. Il calciatore dell’Inter, tornando a casa ieri sera, avrà avuto una gradita sorpresa: come lo facciamo a sapere? La sexy moglie dell’attaccante argentino ha postato sui social un video che la riprende coperta solo ...

Wanda Nara e Maxi Lopez si amano ancora tantissimo. Povero Icardi : Roma. Wanda Nara e Maxi Lopez si amano più che mai, sono sposati ora più che mai. Direte: ma hanno divorziato! Si odiano! Si insultano! Si trascinano in tribunale! Diremo: appunto. Il matrimonio è queste due cose qui: il lampadario dei Roses che casca sui Roses, ammazzandoli, dopo che si sono odiati

Wanda Nara - la moglie di Icardi rischia 4 mesi di carcere per aver messo sui social i dati personali dell’ex Maxi Lopez : Wanda Nara rischia quattro mesi di carcere per aver pubblicato su Twitter e Facebook i dati personali, tra cui il numero del cellulare, dell’ex marito, il calciatore argentino Maxi Lopez. È questa la richiesta formulata dal pm Galileo Proietto nel corso del processo che vede imputata la 31enne moglie e manager dell’attaccante dell’Inter Mauro Icardi, accusata di aver causato a Lopez un danno economico durante le operazioni di ...