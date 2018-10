Walter Veltroni | Alle Europee una lista aperta con i migliori ' I care' contro il

Walter Veltroni - la vignetta-sfottò sulla prima pagina del Fatto : Qualche giorno fa, Walter Veltroni era riemerso dal silenzio politico per una lunga intervista in cui, era il punto centrale del suo pensiero, sosteneva come bisognerebbe smettere di chiamare la Lega ...

Walter Veltroni - l'ora della paura per la sinistra : 'Salvini? Non chiamiamoli populisti - sono...' : ... partendo dal chiarire perché è sbagliato definire la destra a cui fa riferimento la Lega di Matteo Salvini come 'populista': 'È un'espressione comoda per indicare una politica che si rivolge al ...