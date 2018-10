Walter Nudo conquista la Marchesa al Gf Vip | “È l’uomo dei miei sogni”

Marchesa d'Aragona - proposta hot a Walter Nudo : 'Vuoi dormire con me?' : La Marchesa d'Aragona all'attacco? Questa mattina la concorrente del Grande Fratello Vip avrebbe lanciato una proposta hot a uno degli inquilini della Casa. 'Vuoi dormire con me?', avrebbe chiesto, ...

Walter Nudo/ Si è allontanato dagli altri inquilini - ma per i bookmakers vincerà lui! (Grande Fratello Vip) : Walter Nudo, ormai si è allontanato dagli altri inquilini all'interno della casa più famosa della tv. Per i bookmakers rimane comunque il favorito per la vittoria- (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 08:54:00 GMT)

Gf Vip - la marchesa d’Aragona attratta da Walter Nudo : ‘Ha un fascino incredibile’ : Ieri sera nella Casa del “Grande Fratello Vip” [VIDEO] una concorrente, che ha tutte le carte in regola per stupire il pubblico, ha catturato l’attenzione di coloro che vano la diretta su Mediaset Extra. Si tratta della marchesa d’Aragona, che ha confidato ad Andrea Mainardi di provare una forte attrazione per Walter Nudo. In particolare Daniela Del Secco ha rivelato che l’attore canadese è una persona che le provoca una forte emozione dal punto ...

Walter Nudo dà un consiglio a Giulia Salemi al Grande Fratello Vip : GF Vip 3: Walter Nudo spiega a Giulia Salemi come fare con gli uomini Ancora confidenze notturne al Grande Fratello Vip 3. In queste ore Giulia Salemi si è avvicinata a Walter Nudo. I due hanno parlato di rapporti interpersonali e in particolare di cosa cercano gli uomini in una donna. Nudo ha dato implicitamente all’influencer una serie di consigli su come comportarsi con Francesco Monte. In queste prime tre settimane di reality infatti ...

Gf Vip - Ivan Cattaneo la piovra : approfitta del gioco e bacia in bocca Walter Nudo ed Elia Fongaro : L'occasione fa l'uomo ladro. E così è stato per Ivan Cattaneo che, approfittando di una delle tante prove per i concorrenti del Gf Vip, ha un tantino esagerato. Gli inquilini della casa dovevano ...

Ivan Cattaneo/ Il gioco della settimana : bacia Walter Nudo e morde il labbro di Stefano (Grande Fratello Vip) : Ivan Cattaneo: due volti all'interno della casa da quello artistico al racconto scabroso fino al rischio della possibile eliminazione già nella puntata di stasera. (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 00:10:00 GMT)