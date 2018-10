Volver | il mio omaggio alla musica latina

ilgiornale

(Di giovedì 18 ottobre 2018) È il più influente cantante lirico del mondo. Uno e trino poiché canta, dirige orchestre e amministra (il teatro di Los Angeles). Ha in repertorio 150 ruoli spalmati su 4mila recite, con una media di 80 alzate di sipario all'anno, cui s'aggiungono le presenze come direttore. 77 anni e non sentirli. Ma ancor prima: non dichiararli, perché rimane un mistero l'effettiva data di nascita. Mentre è una certezza il fatto che in qualsiasi veste si presenti - tenore, baritono o direttore - faccia sold out. È un marchio, l'unico della lirica assieme a Cecilia Bartoli e in parte Anna Netrebko. Alle oltre 100 incisioni, siglate da 12 Grammy, Domingo ha aggiunto un'altra, per l'etichetta Sony e in condivisione con il chitarrista Pablo Sainz Villegas.è il titolo nonché il brano conclusivo - un tango - di quest'antologia di canzoni latinoamericane, da Nunca a Adios Granada a Dos croces.Lei ...