Volley – Verso il 2° Torneo Savallese | la parola a Villani Brescia e Secchi Chieri

Volley femminile - Mondiali 2018 : Giappone-Serbia - inizia la Final Six. L’Italia guarda interessata verso le semifinali : Domenica 14 ottobre incomincerà la Final Six dei Mondiali 2018 di Volley femminile. A Nagoya (Giappone) si entra nel vivo della rassegna iridata e l’Italia guarderà con parecchio interesse la sfida tra le padrone di casa e la Serbia in programma alle ore 12.20: le due compagini sono inserite nello stesso girone della nostra Nazionale che poi lunedì affronterà le nipponiche, l’esito di questo scontro diretto ci dirà anche di cosa ...

Tabellone Mondiali Volley femminile 2018 : i possibili incroci verso la Final Six e le avversarie dell’Italia : Si è definito il Tabellone della seconda fase ai Mondiali 2018 di volley femminile in corso di svolgimento in Giappone. Le migliori 16 Nazionali rimaste in corsa sono state divise in due gironi da otto squadre ciascuno, ogni formazione si è portata dietro i risultati ottenuti nelle prime cinque partite e ora affronterà soltanto le avversarie che non ha già incrociato nella prima fase. Le prime tre classificate di ogni gruppo accederanno poi alla ...

Volley - Mondiali 2018 : Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena - all’Italia sono mancati i due uomini simbolo. Pantera verso l’addio azzurro? : Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena dovevano essere le due stelle dell’Italia ai Mondiali 2018 di Volley maschile, gli uomini capaci di trascinarci nel momento più importante, i fari guida di una Nazionale che sognava di compiere l’impresa in casa. Purtroppo i due giocatori simbolo sono mancati sul più bello, si sono eclissati quando dovevano fare la differenza contro Serbia e Polonia, non si sono caricati sulle spalle il gruppo e sono ...

Volley - Osmany Juantorena : “Credo sia stata la mia ultima partita con l’Italia”. Pantera verso l’addio - Zaytsev si augura di no : Niente da fare. L’Italia ieri si è fermata di fronte ai primi veri ostacoli che si è trovata sul proprio cammino ai Mondiali 2018 di Volley maschile: Serbia e Polonia ci hanno inflitto due pesantissime lezioni di pallavolo, superiori in ogni fondamentale e non dando respiro alla formazione nostrana, discontinua e non in grado di cambiare marcia anche da un punto di vista mentale. Così fa male ed è chiaro che gli spunti di riflessione per ...

Volley femminile - verso i Mondiali 2018 : l’Italia travolge l’Azerbaijan nell’ultima amichevole - sabato l’esordio con la Bulgaria : L’Italia prosegue alla grande la propria marcia di avvicinamento ai Mondiali 2018 di Volley femminile che si disputeranno in Giappone dal 29 settembre al 20 ottobre. La nostra Nazionale, a tre giorni dall’esordio nella rassegna iridata contro la Bulgaria a Sapporo, ha sconfitto l’Azerbaijan per 3-0 (26-24; 25-22; 25-22) nell’ultima amichevole di preparazione. A Sendai il CT Davide Mazzanti ha schierato la formazione ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : tutto il tabellone e i possibili incroci verso la Finale. Il cammino dell’Italia e le avversarie : I Mondiali 2018 di Volley femminile si disputeranno in Giappone dal 29 settembre al 20 ottobre. Le 24 Nazionali partecipanti sono state divise in quattro gironi da sei squadre ciascuno: le prime quattro classificate si qualificheranno alle seconda fase dove si formeranno due gruppi da otto, le varie formazioni affronteranno soltanto le avversarie che non hanno già incrociato nella prima fase. Le prime tre di ogni Pool voleranno poi alla terza ...

Calendario Mondiali Volley 2018 : date - programma - orari e tv della Final Six. Il tabellone verso la finale : La terza fase dei Mondiali 2018 di volley maschile è ormai imminente. Si giocherà al Pala Alpitour di Torino dal 26 al 28 settembre. Le sei Nazionali rimaste in corsa sono state suddivise in due gironi da tre squadre ciascuno, le prime due classificate di ogni gruppo si qualificheranno alle semiFinali incrociate. Si ripartirà da una classifica azzerata, senza tenere conto dei risultati ottenuti in precedenza. L’Italia può sorridere perché ...

Volley femminile - verso i Mondiali 2018 : l’Italia travolge l’Azerbaijan in amichevole a Sendai - sabato l’esordio iridato : L’Italia prosegue spedita la marcia di avvicinamento verso i Mondiali 2018 di Volley femminile che si disputeranno in Giappone dal 29 settembre al 20 ottobre. Le azzurre, che sabato debutteranno contro la Bulgaria, hanno sconfitto l’Azerbaijan per 3-0 (25-21; 25-19; 25-20) nella penultima amichevole di preparazione alla rassegna iridata. A Sendai, le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno disputato una buona partita, controllando le ...

Volley - Mondiali 2018 : il tabellone dell’Italia nella terza fase e la strada verso le semifinali. Avversari e possibili incroci : L’Italia ha incantato nelle prime due settimane ai Mondiali 2018 di Volley maschile e con grande autorevolezza si è qualificata alla terza fase della rassegna iridata, la nostra Nazionale è tra le sei grandi del Pianeta e ora non vuole smettere di sognare. Il sorteggio che ha definito la composizione dei due gironi della Final Six può considerarsi benevolo visto che abbiamo evitato Russia e USA ma non bisognerà assolutamente sottovalutare ...

Volley - Mondiali 2018 : i possibili gironi della terza fase. Italia e Brasile separate in Final Six - tutti gli scenari verso il sorteggio : Siamo arrivati al momento caldo dei Mondiali 2018 di Volley maschile, dopo due settimane di partite e di grande spettacolo in giro per l’Italia e la Bulgaria siamo giunti alla stretta Finale: le migliori sei squadre del Pianeta si sono qualificate per la terza fase della rassegna iridata che si giocherà al Pala Alpitour di Torino dal 26 al 28 settembre e che spalancherà le porte sulle semiFinali e sulla Finale, in programma il prossimo ...

LIVE Italia-Olanda Volley - Mondiali 2018 in DIRETTA : gli azzurri per chiudere in bellezza a Milano - vittoria verso la Final Six : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. Davanti ai 12000 spettatori del Mediolanum Forum di Milano, la nostra Nazionale affronterà gli orange nell’ultimo incontro della seconda fase: gli azzurri, già certi del primo posto nel girone e della qualificazione alla Final Six della rassegna iridata, scenderanno in campo senza particolari pressioni e con la testa già rivolta ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Olanda - azzurri per salutare Milano in bellezza. Zaytsev e compagni lanciati verso la Final Six : Già certa del primo posto nel girone, già sicura della qualificazione alla terza fase dei Mondiali 2018 di Volley maschile. L’Italia si presenta con queste garanzie alla sfida contro l’Olanda che chiude la seconda fase della rassegna iridata: questa sera (ore 21.15) gli azzurri scenderanno in campo al Mediolanum Forum di Milano per giocare una partita che non avrà ripercussioni sulla classifica generale (nemmeno per gli orange, la ...

Volley - Mondiali 2018 : Serbia-Francia 3-2 - Galletti verso l’eliminazione! La Russia travolge l’Olanda - ok USA e Brasile : Quattro partite nel pomeriggio ai Mondiali 2018 di Volley maschile dove è incominciata la seconda fase, subito in scena due scontri diretti fondamentali e in campo tante big col mirino puntato sulla vittoria finale. USA vs CANADA 3-1 (25-17; 25-14; 21-25; 25-17), Pool G a Sòfia Prova di forza della corazzata a stelle e strisce che vince il sempre sentito derby nordamericano, infila il sesto successo consecutivo e mette una seria ipoteca sul ...