VLADIMIR PUTIN | “ISIS HA 700 CITTADINI UE E USA IN OSTAGGIO IN SIRIA” “Russia non

Siria - VLADIMIR PUTIN : “Isis ha 700 cittadini Ue e Usa in ostaggio”/ “Minacciano di ucciderne 10 al giorno” : Secondo quanto annunciato dal presidente russo Putin, forze dell'Isis avrebbero preso in ostaggio circa 700 persone tra cui molti cittadini europei e americani in Siria(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 19:48:00 GMT)

VLADIMIR PUTIN ha compiuto 66 anni : ecco cosa fa il presidente russo il giorno del suo compleanno. La scheda : Vladimir Putin ha compiuto 66 anni il 7 ottobre. Sul suo compleanno circolano sempre particolari aneddoti, come quando andò in Siberia a camminare o come quando partecipò a una partita di hockey e segnò sette reti. Quest’anno la festa è stata organizzata tenendo nascosto il luogo (sul Mar Nero, in ogni caso). Dunque relax per il presidente russo, che è stato raggiunto dall’amico Silvio Berlusconi. L'articolo Vladimir Putin ha ...

Silvio Berlusconi sul Mar Nero per il compleanno di VLADIMIR Putin : “Una persona umile e molto rispettosa degli altri”. Così Silvio Berlusconi elogia il suo amico Vladimir Putin. “Non prende mai decisioni affrettate

Buon compleanno Cristina Fanton - Federico Pizzarotti - VLADIMIR Putin… : Buon compleanno Cristina Fanton, Federico Pizzarotti, Vladimir Putin…

Il calendario 2019 di VLADIMIR PUTIN : 12 mesi in compagnia dello zar : Non solo un presidente, ma un vero e proprio sex symbol. Così Vladimir Putin appare nel nuovo calendario 2019, disponibile in commercio da pochi giorni. Come ogni anno la tradizione è stata mantenuta e il capo del Cremlino si mostra agli occhi dei russi nella migliore forma possibile, sfoggiando una linea invidiabile, superati i 60 anni.Putin viene ritratto mentre fa il bagno nelle gelide acque siberiane durante l'Epifania, si ...

Steven Seagal vuole diventare governatore nella Russia dell'amico VLADIMIR Putin : Dal cinema alla politica, ma nella sua nuova patria: Steven Seagal , celebre attore statunitense che da quasi due anni è in possesso della cittadinanza russa, grazie all'amicizia con Vladimir Putin , ha espresso il ...

Buone notizie per VLADIMIR Putin : Se fossi nel presidente russo non crederei alla mia fortuna, scrive l’opinionista francese Bernard Guetta. Che prova a mettersi nei suoi panni. Leggi

VLADIMIR PUTIN ha promesso che la contestata riforma delle pensioni in Russia sarà leggermente ammorbidita : Il presidente russo Vladimir Putin ha parlato della contestata riforma sulle pensioni, promettendo che sarà cambiata. A maggio il governo russo aveva presentato una proposta per innalzare l’età pensionabile e portarla da 60 da 65 anni per gli uomini e da The post Vladimir Putin ha promesso che la contestata riforma delle pensioni in Russia sarà leggermente ammorbidita appeared first on Il Post.