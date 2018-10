Visto in Italia il ragno più grande d’Europa

La denuncia del giornalista : “Ho Visto i francesi scaricare i migranti ogni ora in Italia” : La denuncia del giornalista: “Ho visto i francesi scaricare i migranti ogni ora in Italia” Il giornalista freelance Maurizio Pagliassotti: Io quando filmavo questi scarichi venivo invitato dalla gendarmerie a mostrare i documenti. In Italia” Così l’ha definita il giornalista freelance Maurizio Pagliassotti testimone di altri casi in passato e non solo di quello di Claviere, cittadina piemontese dove la Gendarmerie ha ...

“Strano - misterioso - mai Visto niente del genere” : scoperti nel cuore dell’Italia i resti di un bambino vampiro : Un bambino di circa 10 anni è stato sepolto in Umbria oltre 1.500 anni fa, nella Necropoli dei Bambini di Lugnano in Teverina, con una pietra in bocca, in cui scopo era impedirgli di risorgere dai morti: potrebbe trattarsi di una sepoltura rituale per evitare la trasmissione della malaria, secondo gli archeologi dell’Università dell’Arizona, autori della scoperta insieme all’Università di Stanford e ad archeologi italiani. Per ...

Basket - Larry Brown : “Ho Visto un livello superiore a quanto immaginassi. Dobbiamo riportare il basket italiano ai livelli di quando era grande” : 78 anni, non sentirli e avere ancora una gran voglia di conoscere, comprendere, imparare. Questo è Larry Brown, uno dei più grandi coach che la NBA ricordi, arrivato a Torino quest’estate con l’obiettivo, da parte della famiglia Forni, di riportare Torino all’attenzione della pallacanestro italiana, a più di trent’anni dall’ultima semifinale scudetto giocata. Dalle pagine del Corriere della Sera, a firma Flavio ...

Visto DA SINISTRA/ L'Italia "buona" è andata in piazza ma ha bocciato i suoi vecchi leader : piazza del Popolo ha dimostrato che l'opposizione c'è. Ma quella piazza non va usata per la rivincita di chi l'ha portata alla sconfitta. La leadership è all'anno zero. EUGENIO MAZZARELLA(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 06:02:00 GMT)LETTERA/ "Sui migranti il governo calpesta la Costituzione e la nostra democrazia", di E. MazzarellaRENZI E BERLUSCONI/ Le due "opposizioni" regalano vita lunga a M5s e Lega, di E. Mazzarella

Roma - i laghi vulcanici del Lazio - l’Appennino e l’Abruzzo : lo straordinario spettacolo del Centro Italia Visto dallo Spazio [FOTO] : Il satellite Sentinel-1B del programma europeo Copernicus ci porta sopra l’Italia Centrale con l’immagine EO della settimana: dagli Appennini, in alto a destra, alla fertile Piana del Fucino, in precedenza fondale di un lago, nel Centro a destra, questa luminosa immagine a falsi colori cattura la diversità e la bellezza dei panorami della regione. L’immagine è stata ottenuta utilizzando la tecnologia radar a doppia ...

Volley : Mondiali 2018 - oltre tre milioni hanno Visto in TV Italia-Polonia : TORINO - Per l' Italia del Volley c'è da registrare la cocente delusione per l 'eliminazione dal Mondiale ma la nostra nazionale può dire a ragione di essere entrata nei cuori degli appassionati che, ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia travolta dalla Serbia ma vince la guerra degli ascolti tv! Programma più Visto della serata : L’Italia è stata travolta sul campo dalla Serbia ma ha vinto la battaglia degli ascolti tv: la partita della nostra Nazionale ai Mondiali 2018 di Volley maschile è stata il Programma più visto della serata di mercoledì 26 settembre. L’incontro giocato al Pala Alpitour di Torino, vinto per 3-0 dagli slavi, ha raccolto ben 3,26 milioni di telespettatori con uno share del 13,4% di share. Gli azzurri sono così riusciti a fare meglio dei ...

Rapporto Auditel-Censis : la TV spopola in Italia e aggrega ancora le famiglie. Ecco quanti hanno Visto Netflix : TV Altro che elettrodomestico in disuso. In Italia la tv spopola ancora, aggrega come un tempo (seppur con modalità diverse) ed è presente nella quasi totalità delle famiglie. Al contempo, però, internet sta offrendo nuove opportunità di fruizione dei contenuti, soprattutto attraverso gli smartphone e con l’avvento della Smart Tv. E’ quanto emerge dal 1° Rapporto Auditel – Censis su Convivenze, relazioni e stili di vita delle ...

“Ieri ti ho Visto…”. Sonia Bruganelli - dedica a Miss Italia e scoppia il finimondo : Carlotta Maggiorana è la nuova Miss Italia. La bella mora ha 26 anni e abita a Cupra Marittima, in provincia di Ascoli Piceno. Era arrivata a Jesolo con la fascia di Miss Marche, conquistata a Pieve Torina, uno dei paesi più colpiti dal terremoto del 2016. Quella fascia l’ha dedicata a suo padre morto prematuramente 10 anni fa quando lei era solo un’adolescente. La ragazza, sposata da un anno con il costruttore Emiliano Pierantoni, ha ...

Draghi avverte l’Italia : le parole fanno danni ma non c’è contagio - il Qe finirà come preVisto : È un’illusione l’idea che il Qe possa essere prolungato per venire incontro all’Italia: la sua funzione, ha del resto spiegato, «non è quella di assicurare che i deficit pubblici siano finanziati in tutte le situazioni». Anche perché l’aumento dei tassi italiani non ha avuto ripercussioni negli altri Paesi europei...

Pratica forense presso la Banca d'Italia : preVisto rimborso spese di 1000 euro : La Banca d'Italia ha indetto una selezione di due laureati relativa allo svolgimento della Pratica forense presso il proprio Servizio di Consulenza legale, avente sede a Roma. La Pratica forense è finalizzata alla preparazione teorica e Pratica del candidato, necessaria per poter sostenere l'esame di abilitazione forense [VIDEO]; la Pratica avra' una durata massima di dodici mesi, durante i quali i Praticanti saranno affiancati da uno o più ...

Cosa abbiamo Visto (e sentito) all’Home di Treviso - il miglior festival di musica italiano : «Questo è il nostro campeggio – ci spiega un sorridente e orgoglioso Amedeo Lombardi, il creatore dell’Home festival mostrandoci l’area adiacente ai palchi – quest’anno ospitiamo più di 300 persone. Tanti inglesi, americani, sloveni, e anche australiani che sono venuti a vedere il concerto di Nick Cherster». Una delle prime parole che si associano più facilmente al festival di Treviso è ...