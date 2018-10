Vincono gli Spurs | ko per i Clippers

Nba risultati - Belinelli e gli Spurs Vincono - Gallinari e i Clippers ribaltati : Una vittoria e una sconfitta nella prima notte 'italiana' di Nba. Marco Belinelli contribuisce con 10 punti al successo casalingo dei suoi Spurs sui Wolves, firmato dai 28 punti di DeMar DeRozan. ...

Under 21 - Italia-Tunisia 2-0 : gli azzurrini Vincono con le reti di Parigini e Kean : Dopo la sconfitta con il Belgio, gli azzurrini si rifanno contro la Tunisia: nel test amichevole al "Romeo Menti" di Vicenza, basta un tempo all'Italia per chiudere la partita. La gara si sblocca al ...

Polonia-Italia 0-1. Biraghi traverse e occasioni : gli azzurri dominano e al 93' Vincono - retrocessione evitata : Torna il gol, torna la vittoria: decide Biraghi al 92' la delicata sfida dell'Italia in Polonia, cancellando lo spettro della retrocessione nella Lega B di Nations League: con la prossima sfida contro ...

Basket femminile - Serie A1 2018-2019 : negli anticipi della seconda giornata Vincono Schio e Battipaglia : Si è aperta stasera la seconda giornata del campionato di Serie A1 femminile 2018-2019. Nel corso della serata, si sono giocate due partite: una ha visto vincere il Famila Schio nella trasferta di Vigarano, l’altra ha fatto registrare il successo casalingo di Battipaglia contro Torino. MECCANICA NOVA VIGARANO-FAMILA WUBER Schio 59-84 Vittoria mai minimamente in discussione, quella delle campionesse d’Italia impegnate sul campo di ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia prima nel girone - le azzurre Vincono il gruppo! 2-0 agli USA : Ora è davvero ufficiale: l’Italia ha vinto il girone della seconda fase ai Mondiali 2018 di Volley femminile. Le azzurre sono matematicamente certe del primo posto nella Pool F dopo aver conquistato i primi due set contro gli USA: la nostra Nazionale ha surclassato le Campionesse del Mondo nei primi due parziali (25-16; 25-22) e si è così garantita di chiudere il raggruppamento di Osaka davanti a tutte: la Cina, anche battendo la Russia ...

Serie A ottava. Vincono Samp - Cagliari - Lazio e Milan : Continua a volare la Juventus. Bene Lazio e Milan. Ecco i risultati delle partite dell’ottava giornata del campionato di calcio

Basket - Serie A : Avellino e Cremona Vincono negli anticipi della prima giornata : Inizia come meglio non potrebbe il campionato della Sidigas Avellino, che sul campo neutro di Pistoia si impone nettamente sulla Red October Cantù , uscita sconfitta per 98-81 . Partita che in pratica ...

Salto con gli sci - cancellata per il vento forte l’ultima gara del Gp di Kligenthal : Vincono Klimov e Takanashi : Il vento cancella l’ultima gara del Grand Prix a Klingenthal, titoli a Klimov e Takanashi Le infelici condizioni del meteo (vento instabile) hanno costretto gli organizzatori della tappa del Grand Prix maschile e femminile di Klingenthal (Ger) a cancellare le due gare in programma sul trampolino HS140. Al via erano presenti anche gli italiani Alex Insam (elimnato comunque nelle qualificazioni maschili) e Lara Malsiner. Il circuito si ...

Gli scopritori dell'immunoterapia contro i tumori Vincono il Nobel per la Mediina 2018. : Proclamazione Nobel Medicina 2018 , JONATHAN NACKSTRAND/AFP/Getty Images, La rivoluzione nella immuno-encologia , ovvero la scienza di far combattere il sistema immunitario contro il cancro, è ...

Rugby Championship - gli All Blacks Vincono il trofeo : 35-17 all’Argentina : Rugby Championship, gli All Blacks campioni di fronte a 30mila tifosi che hanno provato a spingere l’Argentina a Buenos Aires Gli All Blacks vincono la Rugby Championship battendo 35-17 l’Argentina davanti ai 30mila tifosi presenti allo stadio del Vélez Sarsfield a Buenos Aires. Per i neozelandesi si tratta del quarto successo nella competizione, il secondo consecutivo, nel torneo a 4 che vede la partecipazione anche delle ...

The Rugby Championship 2018 - Argentina-Nuova Zelanda 17-35 : gli All Blacks Vincono il torneo con una giornata d’anticipo : La Nuova Zelanda vince con bonus offensivo in Argentina e si porta a casa il The Rugby Championship 2018, il più importante torneo dell’emisfero australe della palla ovale. Gli All Blacks, ai quali sarebbe bastata anche una vittoria da quattro punti contro i Pumas, si impongono per 17-35, marcando cinque mete ed ipotecando il successo già dopo quaranta minuti. Nel primo tempo a sbloccare il risultato sono i sudamericani col piazzato di ...

VIDEO Italia-Bulgaria 3-0 - le azzurre Vincono l’esordio ai Mondiali di volley : gli highlights della partita : L’Italia ha sconfitto la Bulgaria per 3-0 all’esordio nei Mondiali 2018 di volley femminile. A Sapporo (Giappone) le azzurre si sono imposte nettamente contro un avversario modesto e hanno incominciato la rassegna iridata nel miglior modo possibile. Di seguito il VIDEO con gli highlights della partita. Foto: FIVB Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro ...

LIVE USA-Russia volley - Mondiali 2018 in DIRETTA : gli americani Vincono anche il secondo set. Russia quasi eliminata : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di USA-Russia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. Posta in palio elevatissima al Pala Alpitour di Torino dove si entra nel vivo della terza fase della rassegna iridata. OASport vi propone la DIRETTA LIVE di USA-Russia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 17.00. Buon ...

