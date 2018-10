Victoria' s Secret sbarca nella Capitale | il primo negozio aprirà il prossimo inverno

L'intimo di Victoria 's Secret sbarca a Roma : ... incluse Body by Victoria, Very Sexy, Dream Angels, Bombshell, T-Shirt Bra e la linea sportiva del brand, Victoria Sport. Lo store sarà ospitato presso il centro commerciale Porta di Roma , e l'...

Victoria ’s Secret Fashion Show 2018 : ci sono data e location : Si terrà il prossimo 8 novembre il Victoria’s Secret Fashion Show 2018 , uno degli eventi glamour più attesi dell’anno. Victoria’s Secret Fashion Show 2018 : la location Dopo il glamour di Parigi e i problemi avuti a Shanghai lo scorso anno (tra i visti negati, persino a personaggi come Gigi Hadid o Katy Perry, e la chiusura a mezzanotte del party post-sfilata) si è deciso di andare sul sicuro e di tornare a New York. Sarà quindi ...

Winnie Harlow - modella con la vitiligine/ Da Desigual a Victoria ’s Secret : la d’Urso ne parla a Pomeriggio 5 : Winnie Harlow , la celebre modella con la vitiligine presa d'esempio da Barbara d’Urso nel corso di Pomeriggio 5 in onda oggi, bella e particolare proprio per la sua diversità.(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 17:39:00 GMT)

Lyndsey Scott - la modella di di Victoria’s Secret : «Guardatemi : io so programmare in Java» : Lyndsey ScottLyndsey ScottLyndsey ScottLyndsey ScottLyndsey ScottLyndsey ScottLyndsey ScottLyndsey ScottLyndsey Scott è un’ingegnere (con l’apostrofo, è donna!) del software: fa parte del team che realizza i tutorial iOS per Apple e ha anche lavorato con Bill Gates e Mark Zuckerberg per Code.org. Ma, nonostante tutti i suoi traguardi, molte persone dubitano ancora che la 31enne conosca il linguaggio di programmazione. Perché? Perché ...