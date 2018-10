Viadotti A24 e A25 | la procura di L’Aquila indaga sulla sicurezza delle infrastrutture

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 ottobre 2018) C’è un’inchiesta in corsoautostrade A24 e A25, al centro del dibattito in questi giorni per lo scontro tra Strada dei Parchi e il ministro Danilo Toninelli. Lade L’Aquilaanche sue ponti, oggetto della lite tra ministero e concessionaria. Gli accertamenti affidati ai carabinieri sono scattati dopo il caso, nella serata del 10 settembre scorso, della caduta di pezzi di calcestruzzo dalla parte sottostante del viadotto San Giacomo,Roma-Teramo, che ha portato alla chiusura momentanea di una strada al di sotto della infrastruttura che attraversa la località di San Giacomo, frazione del comune del. A presentare, tra gli altri, un esposto sono stati gli uffici competenti della Regione Abruzzo. I carabinieri – secondo quanto si apprende – avrebbero già effettuato...