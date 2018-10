Via la scorta a Saviano? Il Viminale | nessuna decisione

Salvini leva la scorta a SaViano il 18 settembre : bufala o nuovo scontro totale? : In tanto si stanno chiedendo oggi 18 settembre se sia vera la notizia secondo cui Matteo Salvini sarebbe pronto a togliere la scorta a Saviano. Si tratta di un tema certo non inedito, in quanto più volte i due si sono beccati a distanza, con il numero uno della Lega che ha spesso e volentieri avanzato un'ipotesi di questo tipo. Possibile che si possa arrivare a questo verdetto? Nulla lo esclude, ma allo stesso tempo occorre evidenziare che in ...

Cave di Travertino - sindaco di Guidonia revoca le concessioni e gli operai lo contestano : va Via scortato dalla polizia : Tensione altissima a Guidonia, vicino Roma, dove un gruppo di oltre cento operai delle vicine Cave di Travertino nei giorni scorsi ha dato l’assalto al sindaco pentastellato Michel Barbet, sfuggito al linciaggio solo grazie all’ausilio delle forze dell’ordine in assetto antisommossa. La “colpa” di Barbet sarebbe quella di aver negato la proroga alle 12 aziende estrattive che danno lavoro a oltre 2mila persone. Un comparto industriale antico ...

Ilva - sit-in ambientalista a Taranto : contestato il M5s. La deputata De Giorgi va Via scortata dalla polizia : Urla, fischi e striscioni contro l’esponente 5 stelle, la deputata Rosalba De Giorgi, durante il sit-in degli ambientalisti organizzato ieri, proprio nel giorno della firma dell’accordo sull’Ilva, a Taranto. La parlamentare è stata costretta ad andare via scortata dagli agenti di polizia. Cittadini, comitati e associazioni erano scesi in piazza per rivendicare il diritto alla salute e per chiedere la chiusura del sito e la ...

Deputata M5S contestata a Taranto da cittadini e ambientalisti : va Via scortata. Gli operai divisi sull'accordo Governo-Mittal : L'onorevole Rosalba De Giorgi, eletta a Taranto per i Cinque Stelle, è stata fortemente contestata questa sera a Taranto dagli ambientalisti e dai rappresentanti dei movimenti e delle associazioni che nel centro cittadino hanno indetto un presidio di 24 ore per chiedere la chiusura dell'Ilva. La manifestazione era programmata da giorni ma è coincisa oggi con la firma dell'accordo al Mise. La parlamentare ha deciso di presenziare al ...

Via scorta al capitano Ultimo : "Non c'è pericolo concreto" : "A capitano Ultimo è stata tolta la scorta perché per lui non ci sarebbero 'particolari segnali di concreto pericolo'", così il governo ha risposto all'interrogazione di Fratelli d'Italia in Commissione Affari costituzionali.Una risposta che ha fatto e sta facendo parecchio discutere. Una motivazione che non va giù a molti esponenti politici. In primis a Giorgia Meloni. Il leader di Fratelli d'Italia ha subito commentato: "Una risposta che ha ...

