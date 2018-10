Vela – A fine ottobre appuntamento con l’altura a Caorle | tutto pronto per La Cinquata

Serie A Udinese - Velazquez : «Loro squadra di livello mondiale - noi ci proveremo fino alla fine» : UDINE - " In ogni campionato c'è una squadra molto più forte delle altre. In Spagna Real e Barca, in Francia il Psg. Qui la Juventus è una spanna sopra alle altre. La Juve è una delle squadre più ...

Solo 2 - annunciata la data di partenza (ed un video sVela che fine fa...) : Ha una data di partenza la seconda stagione di Solo, la fiction di Taodue con protagonista Marco Bocci, di cui Canale 5 ha mandato in onda le repliche della prima stagione durante l'estate. L'attesa, per i fan, è quasi finita: i nuovi episodi debutteranno infatti il 5 ottobre 2018.Quattro puntate (così come la prima stagione) per il seguito delle avventure di Marco Pagani (Bocci), agente della Sco sotto copertura che deve infiltrarsi all'interno ...

Volley - gestaccio a fine gara - Velasco squalificato e l'Argentina perde : Una serie di decisioni arbitrali per lo meno discutibili, due chiamate al challenge praticamente girate dai giudici di tavolo, e Julio Velasco ha perso la testa. Al termine di Argentina-Polonia, ...

Grande Fratello Vip - Daniele Bossari ai nuovi concorrenti : "GodeteVela fino alla fine" : Daniele Bossari, a pochi giorni dall'inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip, ha voluto affidare, ai propri social ufficiali, un messaggio ai nuovi concorrenti che, da lunedì 24 settembre, varcheranno, per la prima volta, la porta rossa del loft di Cinecittà. Il vincitore della scorsa stagione del reality di Canale 5 ha scritto alcune toccanti riflessioni su un'esperienza che gli ha cambiato profondamente la vita e l'ordine ...

House of Cards - il teaser della sesta e ultima stagione sVela la fine di Frank Underwood : La sesta stagione di House of Card farà il suo debutto su Netflix il prossimo 2 novembre. Sarà l'ultima e chiuderà la serie tv incentrata sulla coppia di coniugi Underwood. Ma il nuovo teaser ...

House of Cards 6 - il nuovo trailer sVela la fine di Frank Underwood : Manca pochissimo, ormai: la sesta e conclusiva stagione di House of Cards è pronta ed è in programma che esca il prossimo 2 novembre, ovviamente su Netflix USA. Il 5 settembre è uscito l’attesissimo trailer, che svela finalmente come si è deciso di porre fine alla corsa del personaggio interpretato dall’ormai esautorato Kevin Spacey, Frank Underwood. Dopo lo scandalo legato a Spacey, protagonista delle prime cinque stagioni, il ...

