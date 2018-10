Valeria Marini parla della sua relazione con Ivan “il toro di Siviglia” | “Il periodo più

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 ottobre 2018)sta vivendo un momento d’oro dopo la partecipazione a Temptation Island. Copertine e ospitate televisive: corteggiata come una vera diva. La tv, come sua abitudine, prova a cavalcare il successo, siamo in grado di anticipare che la showgirl sabato sarà ospite di Verissimo per raccontare a Silvia Toffanin il suo viaggio nei sentimenti. Non solo, si concederà il bis poche ore dopo facendo irruzione a Tu si que vales raggiungendo in giuria il poker formato da De Filppi, Zerbi, Mammucari e Scotti. La scorsa settimana era arrivata a sorpresa Alessandra Amoroso e la puntata aveva superato il 29% di share. Nel docureality condotto da Simona Ventura la primadonna del Bagaglino ha regalato perle che sui social sono diventate virali in poche ore, la canzone delle cotolette per citarne una. L’amore con il compagno, ora ex, Patrick Baldassarri si è concluso. Anche per ...