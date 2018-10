Va all' ospedale con la febbre alta | bimbo di un anno muore poco dopo

Vendola in ospedale : problema alle coronarie - è in terapia intensiva : Ricoverato al Policlinico per un problema alle coronarie, è in terapia intensiva. L’ex governatore pugliese, 60 anni, non è in pericola di vita

Roma - aggredito medico all'ospedale Sant'Andrea : «Riaprire subito i presidi di polizia» : Nella notte tra il 15 e il 16 ottobre, un medico dell'azienda ospedaliera Sant'Andrea è stato aggredito da un paziente. Il camice bianco era di guardia notturna quando un paziente gli si è scagliato ...

Cambia la viabilità intorno all'ospedale - Cronaca : Oggi entra quindi in vigore l'ordinanza firmata dal comandante della polizia municipale Gianni Serra che con i propri collaboratori ha predisposto una serie di modifiche ai sensi unici, alle aree di ...

Chiara Ferragni in lacrime - la fashion blogger con il figlio in ospedale : piccolo problema alle orecchie per Leone : Chiara Ferragni, Leone e Fedez in ospedale a Los Angeles: il figlio della coppia costretto ad un piccolo intervento alle orecchie “Stamattina il nostro piccolo Leo è stato sottoposto ad intervento molto veloce al Children’s Hospital per liberarsi di un liquido che aveva da quando era nato nelle orecchie e che poteva causargli la perdita dell’udito nel lungo periodo. La sua procedura è stata rapida e semplicissima, quindi ...

Orzi - lite e botte tra automobilista e pedone : 64enne all'ospedale : OrziNUOVI - Una 'strombazzata' di troppo col clacson, il traffico che scorre lentamente, poi parole al vetriolo e alla fine si arriva alle mani. Un 64enne orceano è stato vittima di un aggressione da ...

Marsala - litiga con la madre e la sorella e dà fuoco alla casa : le due donne in ospedale : Paura in Sicilia, dove un quarantenne residente a Marsala, dopo un litigio con sua madre e sua sorella, avrebbe appiccato il fuoco nell’appartamento che condivide con le due donne. madre e figlia, rispettivamente di settanta e trentasette anni, sono state condotte in ospedale per alcuni accertamenti.Continua a leggere

Pestato a sangue in strada dal branco di sei ragazzi : 27enne all'ospedale : È stato Pestato a sangue da un gruppo di sei ragazzi la notte tra sabato e domenica a Frascati. Il 27enne è arrivato al pronto soccorso con un trauma cranico facciale e lo zigomo destro fratturato, ...

Selena Gomez come sta? Ultime news dall’ospedale psichiatrico : come sta Selena Gomez ora: Ultime novità dall’ospedale psichiatrico in cui è ricoverata Selena Gomez è ancora ricoverata nell’ospedale psichiatrico di Los Angeles dove è entrata lo scorso 10 ottobre a causa di un crollo fisico ed emotivo. come rivela l’Hollywood Life, la cantante di origini messicane non sta attraversando un buon momento. La sua […] L'articolo Selena Gomez come sta? Ultime news dall’ospedale ...

Macerata - donna partorisce fuori dall'ospedale : Macerata, 12 ottobre 2018 - Non voleva aspettare neanche un secondo di più: così il piccolo è venuto alla luce sul prato, alle spalle della statua di Padre Pio, all'esterno dell'ospedale. A nulla è ...

Schiaffi e calci di fronte alla caserma dei carabinieri : una donna in ospedale : BRINDISI - Si sono vissuti momenti di grade concitazione intorno alle ore 10,30 di oggi , giovedì 11 ottobre, in via Bastioni Carlo V, di fronte alla caserma del comando provinciale dei carabinieri di ...

Furto di un cellulare all'ospedale Maggiore di Modica : La Polizia di Stato individua e denuncia l’autore di un Furto di un cellulare perpetrato all’interno dell’ospedale Maggiore. I fatti martedi' sera.

Maxi selezione per i vigili : malori alla prova di corsa - due all’ospedale : Contestato il limite dei 4 minuti e 25 secondi per correre un chilometro. L’assessore Garassino: «Basta agenti sovrappeso al semaforo»

VIDEO Paola Egonu manda Evgeniya Startseva all’ospedale! Schiacciata da ko contro la russa - colpo violentissimo : Paola Egonu ha mandato all’ospedale Evgenya Startseva! Ovviamente involontariamente: l’opposto dell’Italia ha scaraventato una Schiacciata potentissima sul finale del quarto set della sfida alla Russia valida per i Mondiali 2018. La Panterona da vera indemoniata ha colpito la palleggiatrice avversaria con una furia inaudita e la regista russa è letteralmente andata al tappeto tanto che è stata portata in ospedale per degli ...