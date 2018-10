huffingtonpost

: Usciamo dall'irrilevanza: l'Italia ha bisogno della sinistra - HuffPostItalia : Usciamo dall'irrilevanza: l'Italia ha bisogno della sinistra - mapiele : RT @MagicOblivion: @CesareSacchetti no se usciamo dall'EURO denunciamo la TRUFFA che dei BANCHIERI PRIVATI prestano CARTA STRACCIA e in piu… - sadape54 : Cosa succede se usciamo dall’euro? -

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Il 4 Marzo ha cambiato ogni cosa. Compresi noi. L'entusiasmo che molti hanno riversato in una campagna elettorale fatta a mani nude, è stato travolto, oltre che da un risultato elettorale deludente, da un inquietante silenzio. Traccheggiamenti, ambiguità, un gioco del cerino per rimpallarsi responsabilità che farebbero perdere la pazienza anche al più strenuo dei militanti.Con Liberi e Uguali, avevamo promesso di fare un partito, ma non l'abbiamo fatto. Oggi siamo relegati ad una condizione insostenibile di marginalità. Per quanto mi riguarda, le ragioni che ci hanno portato a fondare Leu rimangono in piedi. Tanto più nell'giallo-verde. Ma per rilanciare il progetto serve un salto di qualità, che si esprima attraverso un rinnovamento di idee, di cultura politica, di volti che la rappresentano.Basta con le ipocrisie.da una ...