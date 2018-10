Uragano Michael | il bilancio delle vittime sale a 33 | oltre 1000 dispersi

Uragano Michael : 30 morti in 4 Stati USA - ancora 137mila senza elettricità : Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime provocate dall’Uragano Michael: almeno 30 persone hanno perso la vita in 4 Stati USA. Il numero di morti è salito a seguito del ritrovamento di 12 corpi nella Bay County, in Florida, dove è registrato il maggior numero di decessi: 20. La tempesta ha effettuato il landfall la scorsa settimana sulla costa della Florida, nel Golfo del Messico, con venti a 250 km/h. Una persona è morta in ...

Trump in visita nelle zone colpite dall’Uragano Michael - lascia Melania sotto la pioggia senza ombrello : Poco prima di partire verso la Florida devastata dall’uragano Michael, il presidente Donald Trump ha lasciato la First Lady Melania sotto la pioggia senza ombrello: i due stavano salendo sull’elicottero Marine One quando il tycoon, intercettato dai giornalisti, si è fermato a parlare con loro, tenendosi l’ombrello; poi la coppia si è riavvicinata mentre si dirigeva verso l’elicottero, ma l’ombrello è rimasto ...

Uragano Michael : Trump e la moglie Melania hanno visitato le zone colpite della Florida : Il presidente USA Donald Trump e la First Lady Melania hanno visitato le zone della Florida devastate dal passaggio dell’Uragano Michael che ha provocato almeno 19 vittime. Dopo essere stata criticata in passato per avere indossato tacchi alti in occasione di visite in zone colpite da calamità natural, questa volta Melania ha indossato un paio di anfibi Timberland neri. L'articolo Uragano Michael: Trump e la moglie Melania hanno visitato ...

Uragano Michael : 19 vittime accertate - 3 dispersi a Mexico Beach : Il numero complessivo delle vittime accertate provocate dall’Uragano Michael è salito a 19, dopo il ritrovamento dell’ultimo corpo a Mexico Beach in Florida: lo ha confermato il capo della polizia del posto, secondo cui sono 3 i dispersi nella cittadina. Non è ancora noto il numero dei dispersi in tutta la zona del Golfo. L'articolo Uragano Michael: 19 vittime accertate, 3 dispersi a Mexico Beach sembra essere il primo su Meteo Web.

Uragano Michael - sale a 19 numero morti : 02.20 sale a 19 il numero complessivo delle vittime accertate dell'Uragano Michael, dopo il ritrovamento dell'ultimo corpo a Mexico Beach in Florida. A confermarlo è il capo della polizia di Mexico Beach, Anthony Kelly, cha ha anche indicato che sono tre i dispersi nella cittadina. Non è ancora noto quanti sono i dispersi nell'intera area del Golfo.

Uragano Michael : Trump con Melania in Florida e Georgia : “Partirò per la Florida e per la Georgia con la First Lady per verificare i danni provocati dall’Uragano” Michael “e compiere sopralluoghi con la Fema, i primi soccorsi e le forze dell’ordine“: lo ha annunciato su Twitter il presidente USA Donald Trump. “Viene profuso il massimo sforzo, tutti stanno lavorando davvero sodo“, per un evento che è stato “il peggior colpo in 50 ...

Uragano Michael devasta la Florida : distrutte case e litorali - salgono a 21 le vittime : Disastro in Florida, salgono le vittime dell'Uragano Michael. Interi paesi distrutti. Ciò che è rimasto dell'Uragano Michael, ormai ridotto ad una semplice perturbazione nord atlantica, ha da poco...

In Florida danneggiati diversi caccia F-22 dall'Uragano Michael - VIDEO - - : Un numero indefinito di aerei militari americani dislocati nella base Tyndall in Florida, compresi i costosi caccia stealth "Raptor F-22", probabilmente hanno subito danni a seguito dell'uragano ...

Uragano Michael : il bilancio delle vittime sale a 18 : Il bilancio delle vittime provocate dal passaggio dell’Uragano Michael negli USA è salito a 18: un altro decesso è stato registrato in Virginia, oltre a quelli in Florida, in Georgia e in Carolina del Nord. “Mexico Beach è rasa al suolo” ha dichiarato il governatore della Florida Rick Scott, “è come se fosse esplosa una bomba, come una zona di guerra“. Decine di edifici sono stati sollevati dalle fondamenta a causa ...

Mexico Beach - Florida - prima e dopo l’Uragano Michael : interi quartieri spazzati via - case rimosse dalle fondamenta [FOTO] : 1/5 ...

Uragano Michael : 17 morti tra Florida e Virginia - oltre un milione di persone senza energia elettrica : L’Uragano Michael ha provocato finora 17 vittime accertate negli Stati Uniti: il bilancio, ancora provvisorio, potrebbe aggravarsi ulteriormente col passare delle ore, in quanto i soccorritori non sono ancora riusciti a raggiungere diverse località. “Prevedo che il numero dei morti aumenterà ancora tra oggi e domani, mentre continuiamo a scavare tra le macerie“, ha spiegato il capo dell’Agenzia federale delle ...

Uragano Michael : 'completa e totale devastazione' in Florida - online la ripresa aerea : L'Uragano Michael ha finalmente perso parte della sua forza distruttiva, diventando una tempesta tropicale. Ma il bilancio dei morti continua a salire, mentre in Virginia sono 202.000 le persone rimaste senza energia. La CNN ha pubblicato su Youtube una ripresa aerea di Mexico Beach, dopo essere stata colpita dalla furia dell'Uragano, che una volta arrivato in Florida si era innalzato a Categoria 4 [VIDEO], con dei venti che soffiavano a 250 ...

Uragano Michael. Trump presto in Florida e Georgia : Donald Trump si recherà presto in Florida e Georgia. I due Stati sono stati colpiti dall’Uragano Michael che ha fatto

Uragano Michael : 'completa e totale devastazione' in Florida - online la ripresa aerea : L'Uragano Michael ha finalmente perso parte della sua forza distruttiva, diventando una tempesta tropicale. Ma il bilancio dei morti continua a salire, mentre in Virginia sono 202.000 le persone rimaste senza energia. La CNN ha pubblicato su Youtube una ripresa aerea di Mexico Beach, dopo essere stata colpita dalla furia dell'Uragano, che una volta arrivato in Florida si era innalzato a Categoria 4, con dei venti che soffiavano a 250 km/h. La ...