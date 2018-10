Uomini e Donne | Raffaella Mennoia | la foto in ospedale preoccupa i fan

Uomini e Donne - Gemma Galgani show al trono Over : come asfalta Gian Battista Ronza : Assoluta protagonista di questa edizione di Uomini e Donne trono Over è certamente Gemma Galgani. La dama torinese, dopo aver rotto con Giorgio Manetti lo scorso anno ed esser sempre stata al centro delle cronache proprio per questa love-story, adesso è alla ricerca di una nuova storia d’amore. In queste ultime puntate del dating-show di Maria De Filippi sembra esserci un cavaliere in particolare pronto a conquistare Gemma Galgani: ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 18/10 : La puntata di oggi del Trono Classico di Uomini e Donne inizia con l’ingresso di tutti i tronisti ad eccezione di Mara che, spiega la conduttrice, alla fine della scorsa puntata ha avuto un momento di sfogo nei riguardi della collega Teresa. Segue quindi il filmato in cui Mara dice di essere stanca delle continue critiche ricevute e si lascia andare in un pianto liberatorio, prima di essere raggiunta e rassicurata dal suo corteggiatore ...

Ciclismo – Tour of Guanxi : lo shooting della Bahrain Merida è in stile.. Uomini e Donne [VIDEO] : Che ridere al Tour of Guanxi con il team Bahrain Merida: shooting a suon di Uomini e Donne Non solo faticose pedalate, ma anche tanto divertimento. In casa Bahrain Merida si ride sempre e Visconti e compagni sanno quando è il momento di scherzare e quando invece bisogna lavorare. Dopo al tappa odierna del Tour of Guanxi, i corridori della Bahrain hanno fatto ridere e sorridere tutti i loro tifosi con un video pubblicato sui social nei ...

Uomini e donne - il terribile sospetto su Irene Capuona : l'agguato di Luigi Mastroianni a Maria De Filippi : Mercoledì 18 ottobre si sono tenute le registrazioni delle nuove puntate del trono Classico di Uomini e donne, e tra le nuove corteggiatrici di Luigi Mastroianni , si legge da ilvicolodellenews.it , ...

Teresa Langella piange a Uomini e donne : la segnalazione di Karina Cascella su Federico… : Il trono classico torna in onda dopo quindici giorni e lo fa con Teresa Langella che piange a Uomini e donne per il bel Federico Rubini. A rovinare l’idillio d’amore che era nato tra loro è stata Karina Cascella. L’ex opinionista del programma è tornata in studio per una segnalazione proprio sul preferito di Teresa Langella. Secondo la napoletana lui vede un’altra ragazza fuori, una sua amica, la stessa che ha frequentato ...

Uomini e donne - Gemma Galgani e il raptus contro Ronza : 'Sai a cosa devi pensare?' - gelo in studio : Puntata del Trono Over movimentata quella di martedì 16 ottobre. Negli studi di Uomini e donne va in scenta il tutti contro tutti, innescato da un semplice, e consueto, battibecco tra la dama Barbara ...

Maria De Filippi fa commuovere Karina Cascella a Uomini e Donne : Karina Cascella in lacrime a Uomini e Donne: la confessione a Maria De Filippi E’ appena finita una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. E in questa circostanza c’è stata un’ospite d’eccezione, che ha fatto subito molto discutere in studio, ma anche sui social. Chi? Karina Cascella, la quale è andata nel popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi per fare una segnalazione su uno dei ...

Uomini e Donne : Federico delude il pubblico - ma il gesto di Teresa non piace : Uomini e Donne, Teresa e Federico deludono i telespettatori che credevano in loro A Uomini e Donne Federico Rubini ha deluso profondamente il pubblico di Canale 5, ma un gesto di Teresa Langella non è piaciuto. I due sono finiti nel mirino dei telespettatori inevitabilmente. La segnalazione di Karina Cascella ha sconvolto tutto il trono […] L'articolo Uomini e Donne: Federico delude il pubblico, ma il gesto di Teresa non piace proviene da ...

Uomini e Donne - Mara Fasone è rimasta in contatto con il suo ex fidanzato? La rivelazione di Gianni Sperti : Dopo il caso Sara Affi Fella che ha scosso la redazione di Uomini e Donne esattamente un mese fa, corrono voci su una possibile vicenda analoga collegata ad una delle troniste protagoniste di questo periodo: Mara Fasone. La scottante rivelazione arriva direttamente da Gianni Sperti, l'opinionista della trasmissione condotta da Maria de Filippi riferisce di un possibile legame tra Mara e il suo ex fidanzato ancora in corso.Al particolare ...

GIOVANNI CUOCCI / Uomini e donne : Mara in lacrime per Teresa - lui interviene per calmarla (Trono Classico) : Il corteggiatore GIOVANNI CUOCCI cerca di rincuorare Mara Fasone dopo l'ennesimo diverbio con Teresa Langella. Il confronto nella puntata di oggi di Uomini e donne.(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 14:55:00 GMT)

