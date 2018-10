Uomini e Donne | Mara Fasone è rimasta in contatto con il suo ex fidanzato? La rivelazione

Karina Cascella a Uomini e Donne/ Segnalazione su Federico Rubini : "Ha avuto rapporti con una mia amica" : La Segnalazione di Karina Cascella su Federico Rubini crea il caos nello studio di Uomini e Donne: Teresa Langella, il lacrime, decide di eliminare il corteggiatore.(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 15:10:00 GMT)

GIOVANNI CUOCCI / Uomini e donne : Mara in lacrime per Teresa - lui interviene per calmarla (Trono Classico) : Il corteggiatore GIOVANNI CUOCCI cerca di rincuorare Mara Fasone dopo l'ennesimo diverbio con Teresa Langella. Il confronto nella puntata di oggi di Uomini e donne.(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 14:55:00 GMT)

KARINA CASCELLA A Uomini E DONNE/ La sua segnalazione su Federico Rubini fa piangere Teresa Langella : La segnalazione di KARINA CASCELLA su Federico Rubini crea il caos nello studio di UOMINI e DONNE: Teresa Langella, il lacrime, decide di eliminare il corteggiatore.(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 14:15:00 GMT)

GIADA ORMANDO / Uomini e donne : Lorenzo Riccardi non si fida della corteggiatrice : eliminata? (Trono Over) : GIADA ORMANDO viene eliminata da Lorenzo Riccardi, deluso dopo che lei ha cancellato una conversazione telefonica davanti ai suoi occhi (Uomini e donne).(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 14:12:00 GMT)

Uomini e donne - Mara Fasone e l’incubo di un Sara Affi Fella bis : Gianni Sperti aveva avvisato che, onde evitare scandali come quello di Sara Affi Fella, si sarebbe trasformato in un investigatore privato e così ha fatto. Nella registrazione del Trono Classico di Uomini e donne effettuata mercoledì 17 ottobre, l’opinionista riferisce di aver saputo che i genitori della tronista Mara Fasone (QUI chi è) frequentano ancora il suo ex ragazzo. LEGGI: Sara Affi Fella passa alle vie legali dopo lo scandalo a ...

Tina Cipollari di Uomini e Donne - colpo di scena : l’ultimo gossip sull’opinionista : Non si riesce nemmeno a immaginare Uomini e Donne senza Tina Cipollari. L’opinionista, ormai storica della trasmissione di Maria De Filippi insieme a Gianni Sperti, si distingue per i suoi commenti al vetriolo, per le frecciatine non troppo velate ai protagonisti e da qualche anno anche per i siparietti con Gemma Galgani, la dama per eccellenza del trono over. Una ‘guerra’, quella con Gemma, che non sembra proprio avere fine. ...

Uomini e Donne anticipazioni - Federico ritorna : ecco come è finita con Teresa : Uomini e Donne anticipazioni: ecco cosa succede tra Teresa e Federico dopo la segnalazione di Karina Cascella Dopo la segnalazione di Karina Cascella a Uomini e Donne, Federico Rubini decide di tornare in studio per riconquistare Teresa Langella. Il corteggiatore è stato accusato di aver trascorso una serata intima con una sua ex fidanzata. Sin […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, Federico ritorna: ecco come è finita con Teresa ...

Uomini e donne/ Anticipazioni registrazione : nessuna traccia di Sara Affi Fella ma... (Trono Classico) : Uomini e donne, Anticipazioni: nella nuova registrazione del dating show di canale 5, Lorenzo Riccardi ha attaccato aspramente la sua corteggiatrice Giulia Cavaglia…(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 13:11:00 GMT)

Anticipazioni Uomini e Donne Registrazione Trono Classico 17 ottobre 2018 : la Segnalazione di Gianni Sperti su Mara! : Anticipazioni Uomini e Donne Registrazione Trono Classico 17-10-2018: i genitori di Mara vedono l’ex della figlia! Per Tina, Lorenzo e Giulia sono complici! Anticipazioni Uomini e Donne: Tina crede che tra Giulia e Lorenzo vi sia una sorta di accordo! Gianni segnala a Maria che i genitori di Mara, quando vengono nella Capitale, sono soliti incontrare l’ex della figlia! Luigi e la bella complicità con Irene! Teresa litiga con ...

Il gap tra Uomini e donne esiste eccome - caro Mazzola. E ha radici economiche : Dopo aver letto il post di Marcello Adriano Mazzola, dove paventa una supremazia delle donne in Italia e reclama pari opportunità, sì, ma per gli uomini, sono andata a rivedere alcuni dati sul gap economico e occupazionale tra uomini e donne nel nostro Paese. Sulla violenza contro le donne tocca ripetere che a parte le personalissime opinioni di Mazzola, ci sono numeri e dati che ne rivelano l’entità e l’asimmetria con la violenza ...

Uomini e Donne - arrivano nuove segnalazioni sui tronisti : Maria De Filippi deve prendere un provvedimento : Il Sara Affi Fella gate ha scosso il programma Uomini e Donne. Se da una parte c’è stato un riscontro più che positivo negli ascolti, non si può dire lo stesso per l’opinione pubblica. I telespettatori hanno messo di nuovo in dubbio la veridicità del programma, nonostante siano intervenuti in prima persona gli autori e gli opinionisti del programma. Nel trono classico, però, continuano ad arrivare segnalazioni e il comportamento dei ...

Uomini e Donne - dopo Sara Affi Fella Mara Fasone : Gianni Sperti svela i legami con l'ex fidanzato : Gianni Sperti aveva promesso al pubblico di diventare investigatore per scovare i probabili magheggi dei ragazzi alle spalle della produzione e sembra che le sue ricerche inizino a dare i suoi frutti. ...

Perché gli Uomini invecchiano prima delle donne : colpa degli estrogeni! - : Scienza: il sesso in età avanzata aiuta a conservare la memoria L'ormone femminile che conferisce alle donne il loro aspetto femminile, il ciclo mestruale e la fertilità potrebbe anche contribuire a ...