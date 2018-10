Uno Mattina | arriva Massimiliano Ossini con uno spin-off di Linea Bianca

Massimiliano Ossini a Unomattina : addio a Mezzogiorno in Famiglia? : Massimiliano Ossini lascia Mezzogiorno in famiglia per Unomattina? Qualche giorno fa, il sito Dagospia di Alberto Dandolo ha lanciato l’ipotesi secondo la quale il conduttore Franco di Mare potrebbe lasciare il suo posto al timone della trasmissione Unomattina, molto probabilmente, a favore del presentatore napoletano Massimiliano Ossini. Il conduttore, al momento, però, è alle prese con la trasmissione di Rai Due Mezzogiorno in famiglia ...

Unomattina - cambio di conduttore : arriva Massimiliano Ossini? : Massimiliano Ossini sarà presto al timone di Unomattina? Alla conduzione del contenitore mattutino della rete ammiraglia Rai, Unomattina, potrebbe esserci un cambiamento. A lanciare l’ipotesi è il sito Dagospia di Alberto Dandolo, che ha diffuso la notizia che a viale Mazzini stia ormai da un po’ girando voce che il presentatore Franco Di Mare, attualmente al timone del programma di Rai Uno con la giornalista Benedetta Rinaldi, ...

Unomattina in Famiglia - Luca Rosini : “Ho sofferto tanto per amore” : Luca Rosini a Unomattina in Famiglia: “Sono solo da più di un anno” Luca Rosini e Ingrid Muccitelli il sabato e la domenica danno il buongiorno ai telespettatori di Raiuno con Unomattina in Famiglia, lo storico programma ideato e diretto da Michele Guardì. Rosini ha sostituito Tiberio Timperi che, dopo ventidue anni, ha lasciato Unomattina in Famiglia per passare a La vita in diretta. Luca Rosini ha un volto che buca lo schermo e ...

INGRID MUCCITELLI/ Il passaggio da Tiberio Timperi a Luca Rosini al timone di Uno Mattina (I soliti ignoti) : INGRID MUCCITELLI, è la popolare conduttrice di Uno Mattina in Famiglia la protagonista Vip de I soliti ignoti nella puntata di stasera: l'amore per Mauro Masi.(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 23:10:00 GMT)

Il Regista catanese Alfredo Lo Piero nella “Giornata Nazionale delle Vittime dell’Immigrazione” ospite di Uno Mattina : Il suo docufilm “La libertà non deve morire in mare“, premiato nell’ultimo Taofilmfest, dal 27 settembre è proiettato in numerose

Elena Santarelli a Uno Mattina/ Video : "Giacomo ha capito tutto sul tumore - ancora prima di noi" : Elena Santarelli continua a combattere non solo per il figlio Giacomo ma anche per tutti quei bambini malati e le loro famiglie. Il racconto del suo calvario a Uno Mattina(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 10:34:00 GMT)

UnoMattina in Famiglia : Luca Rosini è un po’ ingessato - ma se la cava : Uno Mattina in Famiglia Dopo ben ventidue anni non è stato Tiberio Timperi a dare il buongiorno al pubblico di Rai 1 nel weekend, bensì Luca Rosini, il nuovo conduttore di UnoMattina in Famiglia. Un cambiamento importante, almeno sulla carta, ma lo stile del giornalista non si discosta poi troppo da quello del neo conduttore de La Vita in Diretta, così il clima storico della trasmissione è salvo. UnoMattina in Famiglia: il debutto di Luca ...

Unomattina In Famiglia 2018–19 - prima puntata del 15 settembre in diretta dalle 8.25 : Parte alle 8.25 di oggi, sabato 15 settembre 2018, l'ottava stagione di Unomattina In Famiglia, il contenitore mattutino del weekend della prima rete della Rai. Una novità segna il ritorno in onda della trasmissione: con l'arrivo di Tiberio Timperi a La Vita in diretta, volto maschile al fianco della conduttrice Ingrid Muccitelli sarà quello del giornalista Luca Rosini. Segui il liveblogging della prima puntata su Tvblog! Unomattina in ...

“UnoMattina In Famiglia” : Ingrid Muccitelli torna nella mattina del weekend di RaiUno insieme alla new entry Luca Rosini. : torna un appuntamento fisso del mattino del weekend, alle 8.25 ritorna su Rai1 “Uno mattina In Famiglia” con una novità di rilevo: a fianco di Ingrid Muccitelli arriva Luca Rosini. Una stagione tutta nuova con una formula consolidatasi negli anni e che lo scorso anno ha fatto registrare ascolti ancora più in crescita: cronaca, approfondimenti, spettacolo, […] L'articolo “Unomattina In Famiglia”: Ingrid Muccitelli torna nella mattina ...

Chi è Franco Di Mare - conduttore di Uno Mattina : Franco Di Mare non è solo il conduttore di Uno Mattina, ma anche uno dei giornalisti e scrittori italiani più amati di sempre. Classe 1955, è nato a Napoli e per anni ha girato il mondo come inviato di guerra. Negli anni Novanta ha iniziato a collaborare con la Rai, lavorando al Tg2, in seguito ha cominciato ad interessarsi al conflitto dei Balcani ed è stato inviato in diverse zone di guerra, come Africa e America Centrale. Negli anni Duemila è ...

UnoMattina 2018-19 - diretta prima puntata : come vivere al meglio la vecchiaia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE 09.15 come vivere al meglio la vecchiaia? Se ne parla con Maria Rita Parsi in studio.prosegui la letturaUnoMattina 2018-19, diretta prima puntata: come vivere al meglio la vecchiaia pubblicato su TVBlog.it 10 settembre 2018 09:10.

UnoMattina 2018-19 - diretta prima puntata : polmonite nel Bresciano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE 08.47 Dopo il momento curiosità, si torna a parlare di salute con l'epidemia di polmonite, forse virale, del Bresciano. Se ne parla con Giovanni Rezza, epidemiologo dell'ISS. Tolta la scrivania, si conduce sugli sgabelli. prosegui la letturaUnoMattina 2018-19, diretta prima puntata: polmonite nel Bresciano pubblicato su TVBlog.it 10 settembre 2018 08:40.

UnoMattina 2018-19 - diretta prima puntata : il limone di Amalfi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE prosegui la letturaUnoMattina 2018-19, diretta prima puntata: il limone di Amalfi pubblicato su TVBlog.it 10 settembre 2018 08:10.