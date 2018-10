Una nuova immagine di Honor Magic 2 mostra la fotocamera posteriore con 4 sensori

La nuova EMUI 9.0 di Huawei porta nuove gesture - migliori performance e Una più elaborata intelligenza artificiale : La nuova EMUI 9.0 di Huawei basata su Android 9 Pie promette un'esperienza utente più veloce e un'intelligenza artificiale ancora più elaborata. L'articolo La nuova EMUI 9.0 di Huawei porta nuove gesture, migliori performance e una più elaborata intelligenza artificiale proviene da TuttoAndroid.

Astrofisica : ottenuto nello spazio il condensato di Bose-Einstein - si apre Una nuova era per gli esperimenti : Ricercatori della Leibniz University hanno ottenuto, per la prima volta nello spazio, un particolare stato della materia chiamato condensato di Bose-Einstein, che si ottiene quando si porta un gas a temperature estremamente vicine allo zero assoluto (-273,15 gradi), rendendolo molto denso: il risultato, pubblicato su Nature, assume una particolare importanza se si considera che tali condensati possono rappresentare dei rivelatori molto sensibili ...

Lena Dunham ha subìto Una nuova operazione. E ha imparato una lezione : Lena DunhamLena DunhamLena DunhamLena DunhamLena DunhamLena DunhamLena DunhamLena DunhamLena DunhamLena DunhamLena DunhamLena DunhamLena DunhamLena DunhamLena DunhamLena Dunham ha subìto una nuova operazione. L’attrice newyorchese, 31 anni, che nel febbraio scorso si era sottoposta a un’isterectomia totale per rimuovere utero e cervice, nella speranza di porre fine ai terribili dolori legati all’endometriosi, adesso è finita ...

ZeniMax Online alla ricerca di personale da impiegare su Una "nuova entusiasmante IP" per PC e console : Grazie alla segnalazione di Videogamer, apprendiamo che lo sviluppatore di The Elder Scrolls Online sta offrendo un posto di lavoro per un Core Tech Programmer. Chi otterrà il lavoro dovrà contribuire a creare "una nuova entusiasmante IP" per ZeniMax Studios Online.Da quanto emerso su ResetEra, non ci sono molti altri dettagli sul misterioso progetto, tuttavia, è interessante notare che la posizione di lavoro favorisce chi ha già avuto ...

Hailey Baldwin pazza per Justin Bieber in Una nuova intervista : E rivela cos'ha in mente per i nomi dei futuri figli The post Hailey Baldwin pazza per Justin Bieber in una nuova intervista appeared first on News Mtv Italia.

'Due uomini non fanno Una madre' : la nuova propaganda di Pro Vita : "Due uomini non fanno una madre". E' lo slogan dei nuovi cartelloni pubblicitari di Pro Vita, associazione cattolica contro l’utero in affitto e la trascrizione dei figli delle coppie omosessuali nei registri anagrafici. Nell'immagine si vede un bebè con il codice a barre stampato sul petto, come fosse un prodotto, mentre piange disperato per essere stato acquistato dal genitore A ed il genitore B. Naturalmente, sono tutti d’accordo che i ...

I Maroon 5 hanno pubblicato Una nuova versione del video di “Girls Like You” ft. Cardi B : Con tante scene inedite The post I Maroon 5 hanno pubblicato una nuova versione del video di “Girls Like You” ft. Cardi B appeared first on News Mtv Italia.

Andrea Iannone paparazzato con Una nuova ragazza/ È la sua nuova Belen? Ecco svelato il mistero : Il settimanale Chi ha pizzicato il pilota di MotoGp, Andrea Iannone, in compagnia di una donna misteriosa. In tanti hanno pensato fosse la nuova Belen, ma il giornale ha chiarito: lei è...(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 11:21:00 GMT)

Alfa Romeo Castello : ecco Una nuova ipotesi del grande SUV del Biscione : In queste ultime settimane sono emerse diverse indiscrezioni sul nuovo Sport Utility Vehicle che dovrebbe sbarcare sul mercato con il nome di Alfa Romeo Castello . Nelle scorse ore è stato postato in ...

Cristante - nella Roma Una nuova vita da mediano : Nel mondo di oggi, dove la realtà è social, Cristante appare un invisibile: non posta, non ci fa sapere che pasta mangia, né se si sta divertendo. Non fa i complimenti ai compagni per la vittoria né ...

Meteo - da giovedì sull’Italia torna il sole e Una nuova fiammata di caldo : Per la giornata di mercoledì avremo ancora piogge residue su alcuni regioni ma saranno fenomeni in esaudimento visto che con l'avanzata dell'alta pressione da giovedì la situazione Meteo andrà via via migliorando portando un fase di tempo più soleggiato e temperature miti.Continua a leggere

Volley femminile - Mondiali 2018 : la nascita dell’Italia del futuro - l’inizio di Una nuova era. Un sogno da inseguire - le azzurre ci credono! : L’inizio di una nuova era, l’alba di un nuovo ciclo che ci auguriamo vincente, l’esplosione di talenti individuali uniti in un gruppo solido e costruito in ogni minimo dettaglio. Questa è l’Italia del futuro, quella che è esplosa definitivamente in Giappone e che a suon di vittorie è riuscita a fare la differenza ai Mondiali 2018 di Volley femminile: sono passati appena due anni dalle drammatiche Olimpiadi di Rio 2016, ...

Tv - Portobello : Clerici-Mantovan - al debutto Una nuova coppia della televisione : Sabato 27 ottobre andra' in onda la prima puntata di 'Portobello' che vedra' la nascita di una nuova coppia della televisione [VIDEO]. Si tratta di Carlotta Mantovan ed Antonella Clerici che per la prima volta lavorano insieme in ruoli differenti. L'intento della trasmissione è di re i canoni delle precedenti edizioni andate in onda a cavallo tra gli anni settanta ed ottanta con la conduzione di Enzo Tortora. La coppia Mantovan-Clerici potrebbe ...

L’Isola di Pietro 2 al via con uno spettacolare incidente e Una vittima : il video dei primi minuti della nuova stagione : Un vero e proprio boom sarà quello che darà il via a L’Isola di Pietro 2. La nuova stagione della fiction con Gianni Morandi prenderà il via domenica sera nel prime time di Canale 5 con la prima puntata e con un rocambolesco incidente che lascerà tutti con il fiato sospeso sin dai primi minuti. Mediaset ha rilasciato un video in cui mostra i primi minuti della nuova stagione e ancora una volta sarà proprio Pietro, impegnato nella sua ...