Una madre | «Mia figlia non era solo una drogata | era una persona meravigliosa»

'Due uomini non fanno Una madre' : la nuova propaganda di Pro Vita : "Due uomini non fanno una madre". E' lo slogan dei nuovi cartelloni pubblicitari di Pro Vita, associazione cattolica contro l’utero in affitto e la trascrizione dei figli delle coppie omosessuali nei registri anagrafici. Nell'immagine si vede un bebè con il codice a barre stampato sul petto, come fosse un prodotto, mentre piange disperato per essere stato acquistato dal genitore A ed il genitore B. Naturalmente, sono tutti d’accordo che i ...

Manifesto ProVita : ‘due uomini non fanno Una madre’. Perché l’Italia ha paura dei padri gay : Non ho mai usato toni da piazza, né come giornalista né come donna, soprattutto sull’argomento di questo blog, le famiglie omogenitoriali. C’è un motivo. Per capire, è il mio parere, occorre ascoltare, e in particolare il tema è delicato, come ogni questione epocale, ogni leva che presume un cambiamento radicale dei paradigmi socioculturali in essere. Questo è il cartellone comparso a Roma, Milano, Torino, firmato ProVita e ...

Vicenza - storia d’amore tra un 50enne e Una 13enne : nei guai anche la madre della ragazza : Un cinquantenne di Noventa Vicentina (Vicenza) è ai domiciliari con l’accusa di atti sessuali su una ragazzina di tredici anni, figlia di una coppia conosciuta anni fa. Nei suoi confronti i carabinieri avrebbero raccolto prove schiaccianti. E anche la mamma della ragazza è indagata: non avrebbe fatto nulla per impedire quella storia.Continua a leggere

“Due uomini non fanno Una madre” : nuova provocazione dei cattolici oscurantisti : Contro l'utero in affitto e la trascrizione dei figli delle coppie omosessuali nei registri anagrifici a Roma, Torino, Napoli e Milano la campagna pubblicitaria delle associazioni della galassia del tradizionalismo cattolico Generazione Famiglia e Provita Onlus, già negli scorsi mesi protagoniste di aggressive campagne mediatiche contro l'educazione sentimentale e di genere nelle scuole, e contro il diritto di scelta delle donne.Continua a ...

I figli non riconosciuti alla nascita : "Serve Una legge sulle origini per l'adottato e la madre biologica" : Per la terza volta in dieci anni viene presentata a Roma una proposta che faciliti le ricerche della propria storia e il perché dell'abbandono in fasce. "Dobbiamo colmare un vuoto dietro e dentro", sottolinea a Tgcom24 Anna Arecchia, presidente del comitato promotore

Serena Williams : «Ho paura di non essere Una buona madre» : L'anno d'oro di Serena WilliamsL'anno d'oro di Serena WilliamsL'anno d'oro di Serena WilliamsL'anno d'oro di Serena WilliamsL'anno d'oro di Serena WilliamsL'anno d'oro di Serena WilliamsL'anno d'oro di Serena WilliamsL'anno d'oro di Serena WilliamsL'anno d'oro di Serena WilliamsL'anno d'oro di Serena WilliamsA 37 anni, Serena Williams ha le stesse inquietudini di molte madri che si trovano a dover gestire un ruolo completamente nuovo e per ...

La ragazza nata da Una violenza e rifiutata dalla madre incontra il Papa : "Mi ha dato due rosari - uno è per lei se vorrà incontrarmi" : La storia di Luisa Velluti non è nuova. Già un anno fa la sua storia era stata trattata su moltissimi giornali e nella puntata di Chi l'ha Visto di ieri 10 ottobre ci sono state due sorprese. Una di queste, un incontro col Papa, che l'ha omaggiata con 2 doni molto preziosi.Luisa Velluti è una ragazza abbandonata alla nascita dalla madre in provincia di Belluno; per anni ha cercato la donna che l'ha messa al mondo e ...

Taverna - madre sfrattata da Una casa popolare M5S : «Dal Pd ignobile accanimento» Video : La donna, 80enne, vive dal 1994 in un alloggio Ater sulla Prenestina: ma secondo il Comune non ne ha più diritto. La replica della figlia, vice presidente del Senato: «E’ anziana e malata e che io abbia una casa non conta. Non viviamo insieme»

La senatrice M5s Taverna : "L'alloggio popolare di mia madre? Ne ha diritto. La mia è Una famiglia povera" : Mentre sul Movimento 5 Stelle piovono accuse di esercitare una "doppia morale" e la sindaca Raggi assicura che rispetterà le regole, la senatrice Paola Taverna continua a difendere il diritto di sua madre a vivere nell'alloggio popolare in cui abita da anni. Secondo il Campidoglio l'anziana signora non avrebbe più i requisiti per vivere nell'appartamento e, per questa ragione ha fatto partire una procedura di decadenza del diritto ...