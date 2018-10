Una 44 Magnum per l' ispettore Callaghan Su Iris il film di Ted Post oggi | 18 ottobre

Una 44 MAGNUM PER L'ISPETTORE CALLAGHAN/ Su Iris il film con Clint Eastwood (oggi - 18 ottobre 2018) : Una 44 MAGNUM per L'ISPETTORE CALLAGHAN, il film in onda su Iris oggi, giovedì 18 ottobre 2018. Nel cast: Clint Eastwood e Hal Hollbrook, alla regia Ted Post. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 10:56:00 GMT)