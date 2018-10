Un treno su due arriva in ritardo | l' Authority indaga sull' alta velocità

Mede - incendio su treno che trasporta propilene : evitata esplosione/ Pavia - due persone intossicate : Mede, incendio su treno che trasporta propilene: evitata esplosione. Ultime notizie Pavia, due persone intossicate: decisivo l'intervento dei vigili del fuoco(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 22:40:00 GMT)

Furto su treno Circumvesuviana diretto a Sorrento - arrestati due giovani : Gli agenti della Polfer, in abiti civili, nell'ambito di un servizio di osservazione finalizzato ad arginare il fenomeno dei furti e borseggi, compiuti prevalentemente in danno di turisti, sono saliti ...

Dopo due anni aggredisce il capotreno che lo aveva multato : arrestato - : La Polfer lo ha fermato per sequestro di persona, violenza e minacce un uomo di 59 anni. La sua sarebbe stata una vendetta per il verbale ricevuto nel 2016, Dopo aver viaggiato senza biglietto

Guasti sull'AV Napoli-Firenze - ritardi oltre le due ore. Odissea su un treno fermo nel Lazio : Un altro giorno da dimenticare per decine di migliaia di viaggiatori dei treni ad alta velocità. Un guasto pomeridiano alla linea fra Orte e Roma si è aggiunto a quello mattutino fra...

Salvini : ''Bentornata alla capotreno che ha invitato due zingari a non rompere le p...'' : 'In prospettiva mi piacerebbe che il taser fosse presente in tanti ambienti, penso ad esempio ai treni su cui si viaggia' perché 'non può essere...

Brancaleone - così il treno ha investito la mamma e i due bambini | : La donna, ancora in condizioni gravissime, avrebbe tentato di raggiungere i due bambini di 6 e 12 anni sui binari prima che un regionale arrivasse e li uccidesse sul colpo . Aperta un'indagine e ...

"treno carico di rifiuti diretto in Austria fermo da due mesi a Roma" : la denuncia di Legambiente : Secondo l'associazione ambientalista settecento tonnellate di rifiuti indifferenziati che dovrebbero essere inceneriti oltreconfine sono ferme alla stazione Roma smistamento, accanto alla fermata della FL1 Nuovo Salario

Brancaleone - treno investe e uccide due bimbi/ Ultime notizie Reggio Calabria : “Madre in coma - è grave” : Brancaleone, treno investe famiglia su binari: morti 2 bambini. Ultime notizie Reggio Calabria: la madre versa in gravi condizioni, mezzo fermo in attesa del magistrato(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 17:01:00 GMT)

treno investe famiglia - operata la madre dei due bambini morti : è in coma. La donna ha cercato di salvare i figli : REGGIO CALABRIA - Restano molto gravi le condizioni di Simona D'Allacqua, la donna di 49 anni investita ieri pomeriggio a Brancaleone da un Treno regionale mentre attraversava i binari per andare...

