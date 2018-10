eurogamer

: Un sondaggio di Hello Games lancia l'indiscrezione: in arrivo una versione VR di No Man's Sky? #NoMansSky - Eurogamer_it : Un sondaggio di Hello Games lancia l'indiscrezione: in arrivo una versione VR di No Man's Sky? #NoMansSky -

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Attraverso unnel qualechiede ai giocatori cosa vorrebbero per il futuro di No Man's Sky, spicca una voce che certifica come il team stia pensando are unaVR del gioc Come riporta TweakTown, tra le opzioni delcome "una maggiore profondità e varietà degli NPC" e "un più strutturato sistema di costruzione", salta agli occhi la prima voce del, che riguarda proprio unaVR di No Man's Sky. Certo, si tratta in fin dei conti solo di un, ma la natura del gioco suggerisce che sarebbe perfetto per la realtà virtuale e a quanto pare, anche gli sviluppatori stanno valutando se aggiungere il supporto a questa tecnologia.Che ne pensate della notizia? Vi piacerebbe giocare a No Man's Sky in VR?Read more…