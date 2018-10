Un Posto al Sole Anticipazioni 19 ottobre 2018

Anticipazioni Un Posto al sole trama puntate 22-26 ottobre 2018 : Vera aggredisce Marina! : Anticipazioni Un posto al sole trama puntate da lunedì 22 a venerdì 26 ottobre 2018: Marina lotta tra la vita e la morte! Romanticismo tra Valerio ed Elena Anticipazioni Un posto al sole: Marina finisce in ospedale a causa di Vera che confessa a Roberto il suo nuovo incontrollabile momento di rabbia! Il dolore unisce Valerio ed Elena sempre più… Beatrice e Diego sempre più in crisi! La soap di successo ambientata a Napoli ritorna ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 18 ottobre 2018 : Marina mette Vera con le spalle al muro : Marina scopre che Vera è l'assassina di Veronica e la mette con le spalle al muro. Michele si trova invece al centro di un triangolo amoroso.

Un Posto al sole anticipazioni : NIKO - SUSANNA e la casa dei sogni… : Sembra proprio che a Un posto al sole la Terrazza, location storica di tante trame, stia per perdere due dei suoi abitanti: NIKO (Luca Turco), dopo la bocciatura di SUSANNA (Agnese Lorenzini) all’esame di abilitazione, si è reso conto che per lui e la sua ragazza è arrivato il momento di avere una casa tutta per loro. E così, a partire dalle puntate di Upas in onda proprio in questi giorni, la “storyline immobiliare” del Poggi ...

UN Posto AL SOLE - anticipazioni puntata di giovedì 18 ottobre 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda giovedì 18 ottobre 2018: Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) si trova in Svizzera e auspica di riuscire ad aiutare Vera (Giulia Schiavo), risolvendo la sua malattia. Intanto Marina Giordano (Nina Soldano), dopo aver scoperto che è stata proprio Vera ad uccidere Veronica (Caterina Vertova), si rende conto di averla in pugno… Niko (Luca Turco) e Susanna (Agnese Lorenzini) hanno ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 17 ottobre 2018 : Marina registra le conversazioni tra Vera e Roberto : Marina continua a registrare le conversazioni tra Roberto e Vera. L'amicizia tra Vittorio, Patrizio e Rossella è a rischio, a causa del litigio tra i tre giovani.

Gianluca Scuotto - chi è? / Uomini e donne - al trono Over dopo Un Posto al sole : storia chiusa con Roberta? : Chi è il nuovo cavaliere del trono Over di Uomini e donne? Gianluca Scutto, napoletano di 44 anni, ha recitato anche nella soap partenopea Un posto al sole.(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 14:51:00 GMT)

Un Posto al Sole - anticipazioni puntate dal 22 al 26 ottobre 2018 : Tutte le trame della settimana. L'appuntamento è con la soap è come sempre dal lunedì al venerdì alle 20.45 su Rai 3

Un Posto al sole anticipazioni : anche per ANITA ci sarà una new entry! : Come probabilmente avrete notato in questi ultimi giorni, c’è grande fermento nelle trame giovanili di Un posto al sole, per via di alcune novità che interessano soprattutto ANITA (Ludovica Bizzaglia) e Vittorio (Amato D’Auria). I due ragazzi recentemente si sono allontanati, ma il figlio di Guido (Germano Bellavia) ha mal digerito la brutta fine della sua storia e ora rischia pure di perdere la sua storica amicizia con Patrizio ...

UN Posto AL SOLE - anticipazioni puntata di mercoledì 17 ottobre 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda mercoledì 17 ottobre 2018: Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) va all’estero nella speranza di trovare una soluzione alla fragilità psichica di Vera (Giulia Schiavo), intanto Marina (Nina Soldano) continua a registrare le loro conversazioni… Cosa ne sarà della storica amicizia tra Rossella (Giorgia Gianetiempo), Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) e Vittorio (Amato D’Auria) ...

Un Posto al sole anticipazioni : MARIA MAURIGI è Alessandra “Alex ” Parisi : Nuovi giovani in arrivo a Un posto al sole, come vi avevamo già anticipato. Iniziamo con “qualcosa di nuovo” che capiterà a Vittorio (Amato D’Auria): presto vedremo quello che le anticipazioni definiscono un incontro fortuito e travolgente, da cui il giovane Del Bue ricaverà un’idea per riavvicinarsi all’amata Anita Falco (Ludovica Bizzaglia). Fatto sta che l'”incontro travolgente” non rimarrà ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 16 ottobre 2018 : Elena rafforza la sua amicizia con Niko, Susanna e Beatrice mentre Vittorio ha un duro scontro con Patrizio, a causa del suo battibecco con Rossella.

