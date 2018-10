Un operaio morto e 2 feriti a Scandicci

MARANO VICENTINO - MORTO L’operaio FOLGORATO/ Ultime notizie - il terribile incidente davanti ai colleghi inermi : MARANO VICENTINO, operaio fulminato sui cavi dell'alta tensione. Ultime notizie, resta in condizioni disperate il 26enne che ieri ha subito una scarica di più di 10mila volt(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 16:35:00 GMT)

Marano Vicentino - morto l’operaio 26enne fulminato/ Ultime notizie - si è spento questa mattina a Verona : Marano Vicentino, operaio fulminato sui cavi dell'alta tensione. Ultime notizie, resta in condizioni disperate il 26enne che ieri ha subito una scarica di più di 10mila volt(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 13:42:00 GMT)

Esplode un silos vicino Reggio Emilia - morto un operaio : Roma, 9 ott., askanews, - Un operaio 42 enne di origine sarda è morto nell'esplosione di un silos di acetilene, in una ditta di stoccaggio di rifiuti vicino Reggio Emilia. Erano in corso lavori di ...

Schiacciato tra due mezzi - morto operaio : ANSA, - SAN VITO AL TAGLIAMENTO, PORDENONE,, 24 SET - Un operaio di 42 anni, di San Vito al Tagliamento, Pordenone,, è morto in un incidente sul lavoro accaduto poco dopo le 11, in via Comunale, nella ...

