Un arresto per droga a Pordenone

Perugia - inghiotte droga per sfuggire all'arresto : Perugia Pur di sfuggire all'arresto aveva inghiottito un involucro contente sostanza stupefacente ma non ciò non è bastato per impedire che gli Agenti della Squadra Mobile lo assicurassero alla ...

Mafia Foggia - un arresto per la strage di S. Marco in Lamis nella quale morirono un boss - l’autista e 2 braccianti innocenti : C’erano il traffico di stupefacenti e la ridefinizione degli assetti di potere nella criminalità garganica dietro la strage di San Marco in Lamis, in provincia di Foggia, nella quale persero la vita anche due contadini innocenti. Perché l’obbiettivo dei killer, il boss Mario Luciano Romito, rappresentava un ostacolo al riequilibrio delle dinamiche mafiose del Gargano. E quindi andava abbattuto, dopo essere scampato in passato a un ...

Avellino - muore a 19 anni per arresto cardiocircolatorio : Sgomento nella piccola comunita' di Chiusano di San Domenico, un paesino di duemila abitanti in provincia di Avellino [VIDEO]dove un 19enne, M.R. le sue iniziali, si è spento improvvisamente dopo una corsa inutile presso l'Ospedale Moscati. Erano all'incirca le 4 tra la notte di domenica e lunedì quando il giovane ha avvertito un malore ed è stato trasportato tempestivamente presso il Nosocomio avellinese. Inutile i tentativi di soccorso degli ...

Napoli - Mary non ce l'ha fatta : la giovane donna è morta per arresto cardiocircolatorio : Quella che si è consumata nelle scorse ore per le strade della citta' di Napoli è una vera e propria tragedia [VIDEO]. Un dramma che riguarda una giovane donna, Mary Iazzetti, deceduta nella notte di domenica 14 ottobre, a to di un arresto cardiocircolatorio che non gli ha lasciato scampo. Secondo quanto si apprenda dai media locali, infatti, la donna ha perso la vita, provocando un grande dolore in tutti i suoi amici, conoscenti e familiari. ...

Battuta d'arresto per la Sidigas sul parquet del PalaRadi : Battuta d'arresto per la Sidigas sul parquet del PalaRadi: i ragazzi di coach Vucinic non riescono a conquistare i due punti nella prima trasferta stagionale di Legabasket Serie A e, dopo un finale di ...

Tragedia per il calcio svedese - morto per arresto cardiaco colui che stregò Zlatan Ibrahimovic : Un arresto cardiaco fulminante ha stroncato a 32 anni Labinot Harbuzi, giocatore elogiato pubblicamente nel 2009 da Zlatan Ibrahimovic Un fulmine a ciel sereno, una notizia che sconquassa il calcio svedese. Labinot Harbuzi è morto all’età di 32 anni, stroncata da un arresto cardiaco fulminante che non gli ha lasciato scampo. ph. Twitter Malmoe Come riportato dal Sun, l’ex stella del Malmoe FF e del Feyenoord è stato ritrovato ...

Foggia - migrante ammanettato alla ruota dopo l'arresto : aperte due inchieste : Come riferito da Repubblica, il giudice del tribunale di Foggia lo ha ritenuto colpevole di resistenza a pubblico ufficiale condannandolo a un anno di carcere. Sono invece cadute le accuse di lesioni ...

Piante di marijuana e droga pronta per lo spaccio - arresto a Lentini : Nella giornata di ieri, Agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di Lentini, hanno arrestato Rodolfo Maio, 44 anni, lentinese, per il reato di produzione e detenzione ai fini di ...

"CR7 in Portogallo per evitare l'arresto" : Un malinconico crepuscolo in Portogallo, prigioniero in patria, senza poter varcare le frontiere né per una partita né per una vacanza: per Cristiano Ronaldo, finito nella bufera per le accuse di stupro lanciate contro di lui per una notte di sesso del 2009, ormai c'è chi evoca questo scenario.Se dalla magistratura del Nevada, che ha riaperto le indagini su quanto accaduto al Palms Resort di Las Vegas tra CR7 e la splendida Kathryn Mayorga, ...

Tragedia alla mezza Maratona di Cardiff : morti due atleti per arresto cardiaco : Tragedia alla mezza Maratona di Cardiff che si è disputata ieri nella capitale del Galles. Due corridori hanno infatti perso la vita subito dopo aver tagliato il traguardo, entrambi colti da un arresto cardiaco. Il 25enne Ben McDonald e il 32enne Dean Fletcher sono deceduti nonostante i pronti tentativi di soccorso del personale sanitario e un rapido trasporto presso l’Ospedale Universitario della città. Ben era alla sua prima ...

Weekend di controlli in Val Susa : cinque denunciati e un arresto per droga : cinque persone sono state denunciate e un uomo di 55 anni è finito in manette in seguito ai controlli del fine settimana in Valle ad opera dei carabinieri di Susa, che in un solo Weekend hanno ...

Roma : Intervengono per lite e trovano droga in casa - un arresto : Roma – Scappata di casa dopo una violenta lite col compagno, una ragazza ha telefonato al Nue chiedendo aiuto alla Polizia di Stato. Gli agenti del Reparto Volanti, giunti in pochi minuti nei pressi dell’abitazione in zona San Lorenzo, a Roma, hanno trovato la vittima per strada che ha riferito di essere stata picchiata poco prima dal compagno e che per evitare il peggio era fuggita da casa. I poliziotti, entrati ...

Roma : Operazione contro degrado e abusivismo al Flaminio - 1 arresto e 5 denunce : Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Trionfale – coadiuvati dai militari del Nucleo Radiomobile di Roma, da personale del Nas di Roma e della Polizia Locale Roma Capitale – hanno eseguito un’importante Operazione antidegrado nella zona compresa tra piazzale Flaminio, piazza Mancini e il parco di Villa Borghese. Il bilancio dell’attivita’ e’ di una persona arrestata – un cittadino moldavo di 31 ...