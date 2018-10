Ultrà romanista assolto per l' aggressione al tifoso irlandese durante Liverpool-Roma

huffingtonpost

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Colpevole di aver provocato disordini violenti con un'altra trentina di tifosinisti, ma non di aver aggredito personalmente Sean Cox, fandelridotto in coma e tuttora semiparalizzato. Filippo Lombardi, 21enne ultrà della, è stato condannato a tre anni di reclusione per i disordini del 24 aprile a margine della semifinale di Champion League. È stato, però,per l'del.VIDEO -, lanci di oggetti e tafferugli dopo l'aldelA inchiodare Lombardi è stato un video nel quale appare sventolare una cinta, come se fosse una frusta. Ma questo gli è valso la condanna solo per il capo di accusa meno grave, visto che le immagini mostrano un altro ultrà nell'atto di colpire Cox. Il verdetto è stato emesso da una giuria ...