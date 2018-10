UeD news | Tina innamorata di Andrew | ma il pubblico lo critica

UeD news - Nino nomina il lavoro di Barbara : lei impazzisce : Uomini e Donne news: Barbara si scaglia contro Nino, dando vita a uno sfogo molto forte Nuovo scontro nello studio di Uomini e Donne, nel corso della puntata del Trono Over, tra Barbara e Nino. Scendendo nel dettaglio, dopo la sfilata, il cavaliere sembra aver colpito la De Santis, chiamandola maestra. La dama non ha […] L'articolo UeD news, Nino nomina il lavoro di Barbara: lei impazzisce proviene da Gossip e Tv.

UeD news - brutto colpo per Sara Affi Fella : persi migliaia di follower : Uomini e Donne, i social contro Sara Affi Fella: calo improvviso di follower Il pubblico di Uomini e Donne inizia a dare i primi segni di vita contro l’ex tronista Sara Affi Fella. Dopo il video pubblicato dallo staff del Trono Classico, sui social si è dato vita ad una guerra tra i fan della […] L'articolo UeD news, brutto colpo per Sara Affi Fella: persi migliaia di follower proviene da Gossip e Tv.

UeD news - Luigi Mastroianni : “In Mara rivedo la storia con Sara” : Uomini e Donne news: Luigi Mastroianni rivede in Mara Fasone la sua storia con Sara Affi Fella Luigi Mastroianni a Uomini e Donne ha deciso di restare sul trono, nonostante abbia espresso il suo interesse nei confronti della tronista Mara Fasone. La redazione gli ha dato la possibilità di trascorrere un po’ di tempo con […] L'articolo UeD news, Luigi Mastroianni: “In Mara rivedo la storia con Sara” proviene da Gossip e Tv.

UeD news - Sara Affi Fella e Vittorio : il calciatore contro Nicola Panico : Uomini e Donne news, Sara Affi Fella insieme a Vittorio Parigini: il calciatore manda una frecciatina a Nicola Panico Il fidanzato di Sara Affi Fella di Uomini e Donne, Vittorio Parigini ha mandato la sua prima frecciatina a Nicola Panico. Scendendo nel dettaglio, quest’ultimo ha commentato l’inizio della loro storia d’amore attravers una storia su […] L'articolo UeD news, Sara Affi Fella e Vittorio: il calciatore contro ...

UeD news - Nino e Barbara è scontro : una frase della dama insospettisce : Uomini e Donne news: scontro tra Nino Castanotto e Barbara De Santis del Trono Over L’affermazione fatta da Barbara De Santis a Nino Castanotto a Uomini e Donne ha fatto pensare. Tra i due, entrambi appena rientrati al Trono Over, è nato uno scontro inaspettato. In particolare, il cavaliere ha dichiarato ironicamente che la dama […] L'articolo Ued news, Nino e Barbara è scontro: una frase della dama insospettisce proviene da Gossip e ...

UeD news - Giuliano e il duro sfogo : “La redazione ti usa - schifo totale” : Uomini e Donne news: Giuliano Giuliani e il duro sfogo contro la redazione, Gemma e Giorgio Giuliano Giuliani torna a parlare di Uomini e Donne e lo fa con un duro sfogo a Isa e Chia. Il portale di gossip ha riportato un lungo discorso fatto dall’ex cavaliere del Trono Over. Lo storico personaggio della […] L'articolo UeD news, Giuliano e il duro sfogo: “La redazione ti usa, schifo totale” proviene da Gossip e Tv.

UeD news - Nicolò elogia Marta e attacca Virginia : “Non si è comportata bene” : Uomini e Donne news: Nicolò Brigante contro Virginia Stablum dopo la scelta Nicolò Brigante è tornato a parlare del suo percorso a Uomini e Donne. Inevitabili i riferimenti alle due ex corteggiatrici, Virginia Stablum e Marta Pasqualato, con le quali ha intrapreso un percorso lungo mesi. A Uomini e Donne Magazine l’ex tronista siciliano non […] L'articolo UeD news, Nicolò elogia Marta e attacca Virginia: “Non si è comportata ...

UeD news - Sabrina in Turchia : gesto d’amore per Carlo : Uomini e Donne news: Sabrina Ghio in Turchia con il suo Carlo Dopo il negativo epilogo ad Uomini e Donne, la bionda ex tronista Sabrina Ghio si mostra felicemente innamorata tra le braccia del suo bel fidanzato Carlo. La ex ballerina di Amici, dopo aver incassato amaramente il no da parte di Niccolò Raniolo, ha […] L'articolo UeD news, Sabrina in Turchia: gesto d’amore per Carlo proviene da Gossip e Tv.

UeD news - Silvia Raffaele torna a parlare di Fabio e Nicole : “Si va oltre” : Uomini e Donne news: Silvia Raffaele in buoni rapporti con Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato Silvia Raffaele, a distanza di anni dalla sua partecipazione a Uomini e Donne, torna a parlare di Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato. Ricordiamo che prima di diventare tronista, la giovane calabrese era una delle corteggiatrici di Fabio. Insieme a Nicole […] L'articolo UeD news, Silvia Raffaele torna a parlare di Fabio e Nicole: “Si va ...