Ue | l' ultima tentazione di Salvini | guidare la lista sovranista europea

ilgiornale

: L'ultima tentazione di Grillo #cinecondono - danffi : L'ultima tentazione di Grillo #cinecondono - claraspada : @angelo_cennamo ...i nuovi romanzi... a guardar bene sempre i soliti leit-motif... o bio o autobio ... e si finisce… - citoyen12 : L'ultima tentazione?? -

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Per il momento si tratta soltanto di un'ipotesi, ma questo non esclude il fatto che Matteonon ne sia tentato. Anzi. In una intervista rilasciata oggi a Repubblica, non esclude affatto una discesa in campo alle prossime elezioni europee: non come leader del Carroccio, ma alla guida di unae, quindi, come candidato alla presidenza della Commissione Ue al posto dell'uscente Jean-Claude Juncker. Un'ipotesi che nasce da lontano e che nelle scorse settimane avrebbe preso piede nei continui colloqui tra il vice premier leghista e i leader delle forze populiste europee."A maggio - spiegavaai microfoni di Rtl 102.5 qualche giorno fa - i cittadini europei avranno l'occassione di salvare l'Europa, che stanno affondando quelli che la stanno governando da una vita, i socialisti e i democristiani. Noi vogliamo ridare vita al sogno europeo con al centro i cittadini". ...