Udito | presentato il 1° rapporto sulle associazioni pazienti e la sanità pubblica

meteoweb.eu

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Accesso alle cure e costi occulti le principali criticità per icon disturbi uditivi. Strutture sanitarie eccellenti in tutto il Paese con ottimi rapporti con leal Nord-Ovest e al Centro Poche collaborazioni fra pubblico e privato per attività socio-sanitarie di sensibilizzazione e sostegno ai. Questo il tema dell’incontro che si è tenuto oggi a Roma, presso la Residenza Australiana in Italia, durante la quale è statoil 1°“Le, strumento fondamentale per un filo diretto con la”. L’indagine, realizzata da Cochlear Italia, leader degli impianti cocleari presente in oltre 100 paesi, in collaborazione con Tribe Research e Studio Baldassari Comunicazione, ha messo in luce un ruolo chiave dellecome trait d’union nel dialogo e nelle attività che ...