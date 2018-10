Udinese | Larsen rinnova fino al 2022

calcioweb.eu

Jens Strygere l'insiemeal. Lo comunica la società bianconera in una nota sul proprio sito ufficiale. Nella passata stagione il terzino danese, che ha partecipato anche al Mondiale in Russia, ha collezionato 32 presenze tra campionato e Coppa Italia.