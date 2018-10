Ucciso da un vicino di casa sorpreso a rubare

Il fucile trovato vicino al corpo di Nathan Labolani - Ucciso da un cacciatore - aveva la matricola abrasa : aveva la matricola abrasa il fucile calibro 12 trovato vicino al corpo di Nathan Labolani, il 18enne ucciso domenica a Apricale, in provincia di Imperia, da un cacciatore di 29 anni di Ventimiglia, che ha sparato scambiandolo per un cinghiale durante una battuta di caccia. Lo si apprende da fonti inquirenti, che sono al lavoro per scoprire la provenienza dell'arma. Il pm Luca Scorza Azzarà che indaga sulla vicenda, nel frattempo, ha ...