Uccise la vicina | 25 anni a Monica Busetto

Ignazio Frailis - Uccise vicina per un pappagallo : “semifermo”/ Lo zio al processo : “Lo usavano per offenderlo” : Ignazio Frailis, uccise vicina per un pappagallo: “semifermo”. Lo affermano gli esperti attraverso una perizia. Lo zio al processo: “Lo usavano per offenderlo”. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 19:06:00 GMT)