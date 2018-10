Uccise il marito con 12 coltellate | assolta per legittima difesa

Ballerina Uccise il marito con 12 coltellate : assolta - per il giudice fu legittima difesa : Aveva subito botte per anni. Poi insulti, angherie. E dopo l'ennesima violenza, la rabbia e la reazione furiosa. Alessia Mendes, Ballerina brasiliana di 40 anni, uccise il marito Alessio Rossi...

Genova - Uccise il marito con 24 coltellate : assolta/ “Fu legittima difesa” : Alessia Mendes torna in libertà : Genova, Alessia Mendes uccise il marito con 24 coltellate: assolta perché “fu legittima difesa”. La ballerina italo-brasiliana torna in libertà. Il procuratore è pronto a impugnare sentenza(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 21:00:00 GMT)

Ballerina Uccise il marito con 12 coltellate : assolta - per il giudice fu legittima difesa : Aveva subito botte per anni. Poi insulti, angherie. E dopo l'ennesima violenza, la rabbia e la reazione furiosa. Alessia Mendes , Ballerina brasiliana di 40 anni, uccise il marito Alessio Rossi dopo l'...

Uccise marito : legittima difesa - assolta : 16.23 Alessia Mendes, la ballerina di origini brasiliane, che nel giugno 2017 Uccise il marito Alessio Rossi al culmine di una lite, a Genova, è stata assolta. La donna, 40enne, ha agito per legittima difesa: questa la tesi avanzata dalla difesa e accolta dal gup. Il pm aveva chiesto una condanna a 16 anni. Mendes aveva detto da subito di aver colpito il marito 35enne perché anche quel giorno la stava picchiando. L'uomo era stato denunciato 2 ...

Accoltellò e Uccise il marito a Basaluzzo : condannata a 30 anni per il delitto di Ferragosto : Condanna a 30 anni in primo grado con rito abbreviato per Ana Fernando Nhare, accusata dell’omicidio premeditato del marito Walter Corradini. Al momento del delitto, il giorno di Ferragosto del 2017, a Basaluzzo, l’omicida e la vittima avevano rispettivamente di 63 e 69 anni....

Costretta a sposarsi a 15 anni - Uccise il marito : è stata giustiziata quest'oggi : Nella stessa nota viene fatto notare come l' Iran sia l'unico Paese al mondo in cui vengono comminate condanne a morte ai danni di minorenni al momento del reato, quindi in conclusione si legge: 'L'...

Iran - giustiziata la sposa-bambina che Uccise il marito : L'Iran è rimasto l'unico Paese al mondo a mettere a morte minorenni al momento del reato. Dal 2015, segnala Amnesty, vi sono state circa 90 esecuzioni del genere, di cui almeno 5 nel 2018, e nel ...

Giustiziata la sposa bambina in Iran : Uccise il marito dopo abusi e sevizie : La storia di Zeinab si chiude tristemente mentre nel mondo il fenomeno delle spose bambine, nonostante le campagne e gli appelli, resta allarmante: ce ne sarebbero almeno 15 milioni.

Giustiziata la sposa bambina in Iran : Uccise il marito dopo abusi e sevizie : La storia di Zeinab si chiude tristemente mentre nel mondo il fenomeno delle spose bambine, nonostante le campagne e gli appelli, resta allarmante: ce ne sarebbero almeno 15 milioni.

Uccise il marito che era stata costretta a sposare da bambina : condannata a morte : Zeinab Sekaanvand Uccise nel 2011 l'uomo che era stata costretta a sposare. Per questo è stata condannata a morte.Continua a leggere

Iran - giustiziata la sposa bambina che Uccise il marito : È stata giustiziata in Iran la 24enne di origine curda, Zeinab Sekaanvand, arrestata quando aveva 17 anni per aver ucciso il marito. Lo ha rivelato l"ong curda Hangaw Organization for Human Rights. "Non solo Zeinab era minorenne al momento del reato, ma il suo processo era stato gravemente irregolare. Aveva avuto assistenza legale solo nelle fasi finali del procedimento, nel 2014, quando aveva ritrattato la confessione, resa a suo dire dopo che ...

Iran : giustiziata Zeinab Sekaanvand - sposa-bambina curda che Uccise il marito : La giovane era stata arrestata quando aveva 17 anni. L’esecuzione della condanna confermata anche da Amnesty International. L’Iran è rimasto l’unico Paese al mondo a mettere a morte minorenni al momento del reato

Iran - giustiziata Zeinab Sekaanvand sposa-bambina curda che Uccise il marito : Da quando gli Stati Uniti si sono ritirati dall'accordo internazionale sul nucleare Iraniano, l'economia del paese è precipitata, facendo crollare anche il valore della moneta locale, il rial. Tanto ...